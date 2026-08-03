الخفير أنهى حياته .. المعلمين تدعم أسرة مدير مدرسة طرة قضائيا

قدمت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، واجب العزاء لأسرة عاطف عبد الغني، مدير مدرسة طرة بنين، الذي توفي إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد خفير كان يعمل بالمدرسة.

وبتكليف من نقيب المعلمين قام وفد من النقابة الفرعية بالقاهرة بحضور عزاء الفقيد والتواصل مع أسرته لمساندتهم فى هذا المصاب الأليم.

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن النقابة العامة للمهن التعليمية تتابع باهتمام بالغ واقعة استشهاد عاطف عبد الغني، مدير مدرسة طرة بنين، الذي توفي إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، مشددًا على أن النقابة لن تدخر جهدًا في الدفاع عن حقوق المعلمين ومساندة أسرة الفقيد حتى حصولها على كامل حقوقها القانونية.

مقتل مدير مدرسة بطرة

وقال الزناتي إنه فور إبلاغه بالواقعة، كلّف زينب حسين عزام، رئيسة اللجنة النقابية للمعلمين بالمعادي، بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، ونقل خالص تعازي ومواساة هيئة مكتب النقابة العامة، مؤكدًا أن النقابة تقف بجوار الأسرة في هذا المصاب الأليم، ولن تتركها تواجه تداعيات الحادث بمفردها.

ووجه بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لضمان حصول الأسرة على كامل حقوقها المالية لدى النقابة دون تأخير.

وأوضح نقيب المعلمين أنه أصدر توجيهاته إلى الإدارة القانونية بالنقابة لمتابعة القضية، والاستمرار في مباشرة جميع الإجراءات القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وتحمل الأعباء القانونية اللازمة حتى الفصل النهائي في القضية، بما يضمن الحفاظ على حقوق أسرة الفقيد وتحقيق العدالة.

وشدد الزناتي على أن النقابة العامة للمهن التعليمية ستظل سندًا لكل معلم، مؤكدًا أن كرامة المعلم وأمنه خط أحمر، وأن النقابة ستواصل الدفاع عن أعضائها بكل السبل القانونية حتى ينال كل صاحب حق حقه، ويُطبق القانون بكل حزم على مرتكبي مثل هذه الجرائم.