قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية لـ 15 نوفمبر
فضيحة تهز إسرائيل.. اتهام عاملين في حضانة بتعذيب الرضع وكسر ذراع طفل
رمضان عبدالمعز: الزلازل آيات للتذكير.. والمؤمن يعتبر بكل مشهد كوني ويحوّله لزيادة في الإيمان
ببدلة أنيقة واستعراض بالسلاح .. فيديو جديد يكشف المتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل سقوطه
عطَّل حركة المرور.. القبض على شخص تعدى على ضابط شرطة في الشرقية
بعد وفاة بسمة سمير بسبب خضّة الزلزال .. ما علامات نوبة الهلع
الذهب يفاجئ الأسواق اليوم .. تحرك جديد في الأسعار بعد تراجع الدولار والنفط
بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة
حذف قضيتي ألكسندريا الأوكراني من سيستم الفيفا لـ الزمالك
رسائل قوية لدعم الاستثمار.. الحكومة: سوق المال المصري يدخل مرحلة جديدة من النمو
الأرصاد تزف بشرى عن موعد انكسار الموجة الحارة
سؤال برلماني لمحافظ الإسكندرية بشأن فرح نادي الأطباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 3245 محضرًا تموينيًا وضبط أطنان من السلع المخالفة في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على عدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

3245 محضرًا تموينيًا خلال يونيو

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة على مدار شهر يونيو، أسفرت عن تحرير 3245 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأشار إلى تحرير 2126 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، لارتكابهم مخالفات متنوعة، منها: نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، وتوقف المخبز عن الإنتاج دون عذر، وتشغيل مخابز بدون ترخيص، إلى جانب مخالفات تموينية أخرى.

ضبط أطنان من السلع المخالفة

وأضاف أنه تم تحرير 1119 محضرًا ضد أصحاب المحال التجارية، عقب التفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية، مع التحفظ على 4 أطنان أعلاف، و2 طن دقيق سياحي، و5 أطنان دقيق بلدي، و2 طن سكر أبيض، و3 أطنان دواجن، و9 أطنان أسمدة، وطن من الزيت والسمن، و8500 لتر مواد بترولية، و42 ألفًا و486 عبوة أدوية ومستلزمات طبية.

كما تم فحص 122 شكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على السلع المدعمة لضمان وصولها إلى مستحقيها، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

الشرقية محافظ الشرقية الأنشطة التجارية الحملات اليومية السلع المدعمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

ترشيحاتنا

آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط تدفع وول ستريت للارتفاع مع تراجع أسعار النفط

آمال تهدئة التوترات في الشرق الأوسط تدفع وول ستريت للارتفاع مع تراجع أسعار النفط

ترامب و نتنياهو

استجابة لضغوط أمريكية.. تل أبيب توقف عمليات الاغتيال في غزة

حرب إيران تشعل سرقات الوقود في بريطانيا والخسائر تقترب من 200 ألف إسترليني يوميًا

حرب إيران تشعل سرقات الوقود في بريطانيا والخسائر تقترب من 200 ألف إسترليني يوميًا

بالصور

الموت بالخضة .. خرافة أم حقيقة؟ أخصائية قلب تحسم جدل وفاة بسمة سمير

بسمة سمير
بسمة سمير
بسمة سمير

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد