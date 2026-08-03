تحرير 3245 محضرًا تموينيًا وضبط أطنان من السلع المخالفة في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تكثيف الحملات اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، لضبط المخالفين والتصدي لأي محاولات لتهريب السلع المدعمة أو التلاعب بأسعارها، مشددًا على عدم السماح بالمساس بحقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت مخالفته.

3245 محضرًا تموينيًا خلال يونيو

وأوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية نفذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة على مدار شهر يونيو، أسفرت عن تحرير 3245 محضرًا تموينيًا متنوعًا.

وأشار إلى تحرير 2126 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية والمطاحن، لارتكابهم مخالفات متنوعة، منها: نقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج خبز مخالف للاشتراطات والمواصفات التموينية، وتوقف المخبز عن الإنتاج دون عذر، وتشغيل مخابز بدون ترخيص، إلى جانب مخالفات تموينية أخرى.

ضبط أطنان من السلع المخالفة

وأضاف أنه تم تحرير 1119 محضرًا ضد أصحاب المحال التجارية، عقب التفتيش على السلع الغذائية وغير الغذائية، مع التحفظ على 4 أطنان أعلاف، و2 طن دقيق سياحي، و5 أطنان دقيق بلدي، و2 طن سكر أبيض، و3 أطنان دواجن، و9 أطنان أسمدة، وطن من الزيت والسمن، و8500 لتر مواد بترولية، و42 ألفًا و486 عبوة أدوية ومستلزمات طبية.

كما تم فحص 122 شكوى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة إحكام الرقابة على السلع المدعمة لضمان وصولها إلى مستحقيها، في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق وتحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين، مع استمرار تكثيف الحملات اليومية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.