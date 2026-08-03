محافظ الشرقية يتابع تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بطريق الزقازيق / كفر الحمام

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بطريق الزقازيق / كفر الحمام، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية، وذلك بطول ٨٥٠ مترًا ومتوسط عرض ١٤ مترًا، بدءًا من منطقة الصيادين أمام القناطر التسعة وحتى كفر الحصر في الاتجاهين، تمهيدًا لاستكمال أعمال رصف الطريق وفق الخطة الزمنية المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.

وخلال الإجتماع، شدد المحافظ على مدير منطقة الشرقية بشركة الغاز الطبيعي بالتنسيق الكامل مع رئيس حي ثان الزقازيق ومدير مديرية الطرق، لسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل المقطوعات العرضية لتوصيل الغاز الطبيعي، وسرعة رد الشيء لأصله فور الإنتهاء من الأعمال، تمهيدًا لبدء تنفيذ أعمال الرصف، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على جودة الطريق.

أضاف مدير المنطقة بالشركة أنه تم الإنتهاء من توصيل الشبكات الأرضية والتركيبات الخارجية للغاز الطبيعي بالمنازل بمشروع المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني الحضري بمنطقة كفر الحمام، بإجمالي ١١٥ عمارة سكنية تضم ٧ آلاف و٤٤٠ وحدة سكنية، مشيرًا إلى استمرار أعمال توصيل الغاز الطبيعي لقرية كفر الحمام.

وجَّه المحافظ رئيس حي ثان الزقازيق بسرعة الإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لأعمال رد الشيء لأصله عقب انتهاء أعمال التوصيل، للبدء فورًا في تنفيذ خطة رصف طريق الزقازيق/ كفر الحمام.

أضاف رئيس الشركة أنه تم الإنتهاء من توصيل منظمات تخفيض ضغط الغاز والخط الرئيسي المغذي للشوارع بمنطقة الصيادين، وجاري التنسيق للبدء في تنفيذ الشبكات الداخلية المغذية للمنطقة.

أكد محافظ الشرقية أن جميع الجهات التنفيذية تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مصلحة المواطن، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين مديرية الطرق وشركة الغاز الطبيعي، للانتهاء من أعمال الحفر ومد خطوط الغاز بالطرق المدرجة ضمن خطة الرصف، بما يحافظ على المال العام ويمنع تكرار أعمال الحفر عقب انتهاء تنفيذ أعمال الرصف.

وفي ختام الإجتماع، وجَّه المحافظ مسؤولي شركة الغاز الطبيعي بعرض تقارير شهرية تتضمن معدلات الأداء ونسب التنفيذ بالمشروع، بما يتيح متابعة الأعمال أولًا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكداً ضرورة الإنتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي قبل البدء في أعمال الرصف.

شدد المحافظ على أهمية التنسيق المسبق بين شركة الغاز الطبيعي وإدارة المرور والأجهزة التنفيذية بالمحافظة قبل تنفيذ أي أعمال حفر، لضمان عدم تعطيل الحركة المرورية أو التأثير على حركة المواطنين، على أن يعقب الانتهاء من أعمال التوصيل تنفيذ أعمال الرصف وتهيئة الطريق بالشكل الحضاري اللائق.

ثمن المحافظ الجهود المبذولة من شركة الغاز الطبيعي في تنفيذ أعمال الحفر ومد خطوط الغاز على أرض المحافظة، مؤكدًا تقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم والتعاون للشركة المنفذة، لما حققته من تقدم ملموس في معدلات التنفيذ، الأمر الذي أسهم في تشجيع المواطنين على التعاقد والاستفادة من خدمة الغاز الطبيعي.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهود التوعية بأهمية التعاقد على خدمة الغاز الطبيعي بنظام التقسيط الشهري، من خلال نشر اللافتات والمواد التعريفية بالمناطق الحيوية، موضحًا بها عناوين مقار شركة الغاز وأرقام التواصل وشروط وإجراءات التعاقد، بما يسهم في زيادة معدلات الاشتراك وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمة

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تمضي بخطوات متسارعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات الخدمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

حضر الإجتماع المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والمهندس محمد محفوظ وكيل وزارة الإسكان وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق والمهندس حسن عمار مدير منطقة الشرقية بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي.