قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر
الحكومة تبدأ مبكرا الترتيب لموسم الحج القادم وتشدد على الالتزام بالضوابط الصحية والطبية
حظر بيع الهواء | قرار عاجل في الأعلى للإعلام بإيقاف البرامج المخالفة
إغلاق أغنية تووليت المثيرة للجدل بعد اتهامات باستخدام لحن وليد سعد
بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد
توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور
4 إجراءات رسمية في الحكومة بشأن موسم الحج 2027
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة
بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى
فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الميكنة الزراعية والري الحديث والتسميد السليم في ندوة إرشادية بالشرقية لرفع إنتاجية المحاصيل

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن نشر التقنيات الزراعية الحديثة وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية يمثلان أحد أهم محاور تطوير القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية حول استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وأثرها على زيادة الإنتاجية تناولت الميكنة الزراعية وكفاءة استخدام البلانتر والكومباين والتسوية بالليزر وانتخاب الأصناف والمكافحة المتكاملة المكافحة الحيوية وأساليب الري الحديثة وإدخال زراعات جديدة لزيادة دخل المزارعين واستخدام الطاقة الشمسية وإجراء تحاليل التربة والمياه والتسميد الصحيح واستخدام العناصر الكبرى والصغرى وأثرها في زيادة الإنتاج

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم المرور على زراعات القطن والذرة والأرز بنواحي طاروط وميت أبو علي وكفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق وميت بشار والجديدة وكفر ميت بشار والمعالي بمركز منيا القمح لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بناحية ميت بشار بمركز منيا القمح حول المحاصيل الصيفية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل القطن والذرة والأرز

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار التعاون المشترك بين المديرية  ومركز البحوث الزراعية ومديرية الطب البيطري تم تنفيذ ندوة إرشادية مشتركة بالمركز الإرشادي بالزنكلون تناولت استخدام ماكينات التفريخ الصغيرة بما يتناسب مع المجتمع الريفي وأهمية التأمين على الماشية وما يحققه من عائد اقتصادي للمربين وذلك بهدف نشر الوعي العلمي ودعم صغار المربين والمزارعين ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسرة الريفية

كما نفذت المديرية  بالإشتراك مع قسم الثقافة والتوعية بإدارة الزقازيق الصحية ندوة توعوية حول صحة وسلامة الكبدة تناولت التعريف بعلامات اختيار الكبدة السليمة وطرق إعدادها وطهيها بصورة آمنة وجيدة والفئات التي يُنصح بتقليل تناولها مع التأكيد على أهمية شرائها من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة البيطرية حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء

الشرقية محافظ الشرقية التقنيات الزراعية المزارعين تطوير القطاع الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

زلزال

منشور متداول يثير الجدل بعد الهزة الأرضية.. وتوقعات بنشاط زلزالي وبركاني قبل ساعات من الزلزال

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

لغز إنذار الزلزال.. كيف تنبأت جوجل بالهزة قبل وقوعها؟

لغز إنذار الزلزال.. كيف تنبأت جوجل بالهزة قبل وقوعها؟

بعد الهزة الأرضية.. خبراء يكشفون حقيقة العودة إلى سيناريو زلزال 1992

بعد الهزة الأرضية.. خبراء يكشفون حقيقة العودة إلى سيناريو زلزال 1992

بعد هزة السويس.. هل تواجه مصر خطر زلازل أقوى؟

بعد هزة السويس.. هل تواجه مصر خطر زلازل أقوى؟

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد