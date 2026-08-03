الميكنة الزراعية والري الحديث والتسميد السليم في ندوة إرشادية بالشرقية لرفع إنتاجية المحاصيل

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن نشر التقنيات الزراعية الحديثة وتوعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية يمثلان أحد أهم محاور تطوير القطاع الزراعي بما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي للمزارعين.

وفي هذا الإطار أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه تم تنفيذ ندوة إرشادية حول استخدام الأساليب الحديثة في الزراعة وأثرها على زيادة الإنتاجية تناولت الميكنة الزراعية وكفاءة استخدام البلانتر والكومباين والتسوية بالليزر وانتخاب الأصناف والمكافحة المتكاملة المكافحة الحيوية وأساليب الري الحديثة وإدخال زراعات جديدة لزيادة دخل المزارعين واستخدام الطاقة الشمسية وإجراء تحاليل التربة والمياه والتسميد الصحيح واستخدام العناصر الكبرى والصغرى وأثرها في زيادة الإنتاج

أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم المرور على زراعات القطن والذرة والأرز بنواحي طاروط وميت أبو علي وكفر يوسف سلامة بمركز الزقازيق وميت بشار والجديدة وكفر ميت بشار والمعالي بمركز منيا القمح لمتابعة الحالة العامة للمحاصيل كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بناحية ميت بشار بمركز منيا القمح حول المحاصيل الصيفية لتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية الخاصة بمحاصيل القطن والذرة والأرز

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار التعاون المشترك بين المديرية ومركز البحوث الزراعية ومديرية الطب البيطري تم تنفيذ ندوة إرشادية مشتركة بالمركز الإرشادي بالزنكلون تناولت استخدام ماكينات التفريخ الصغيرة بما يتناسب مع المجتمع الريفي وأهمية التأمين على الماشية وما يحققه من عائد اقتصادي للمربين وذلك بهدف نشر الوعي العلمي ودعم صغار المربين والمزارعين ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسرة الريفية

كما نفذت المديرية بالإشتراك مع قسم الثقافة والتوعية بإدارة الزقازيق الصحية ندوة توعوية حول صحة وسلامة الكبدة تناولت التعريف بعلامات اختيار الكبدة السليمة وطرق إعدادها وطهيها بصورة آمنة وجيدة والفئات التي يُنصح بتقليل تناولها مع التأكيد على أهمية شرائها من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة البيطرية حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة الغذاء