مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026، يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بالتعرف على الكليات المتاحة لكل شريحة من المجاميع، ويأتي الحاصلون على مجموع 70% علمي علوم في مقدمة الفئات الأكثر بحثا عن الخيارات المناسبة.

وتشير مؤشرات التنسيق خلال السنوات الماضية إلى أن هذا المجموع يتيح الالتحاق بعدد من الكليات والبرامج المتميزة في الجامعات الحكومية والأهلية، والتي تؤهل الخريجين للعمل في مجالات مطلوبة بسوق العمل، مع استمرار ترقب الإعلان الرسمي عن الحدود الدنيا للقبول بكل كلية.



مجموع 70% علمي علوم يدخل إيه؟.. أبرز الكليات المتاحة ومؤشرات القبول في تنسيق الجامعات 2026

ورغم اعتقاد البعض أن الحاصلين على هذا المجموع يملكون خيارات محدودة، فإن مؤشرات التنسيق خلال السنوات الماضية تكشف عن وجود عدد كبير من الكليات والتخصصات التي توفر فرصا تعليمية متميزة وتلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في المجالات الطبية والتكنولوجية والتربوية.

تنسيق الجامعات 2026

الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، حيث بدأ تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارا من الثلاثاء 29 يوليو ويستمر حتى السبت 2 أغسطس.

ويظل تنسيق العام الماضي المرجع الأقرب لتوقع الحدود الدنيا للكليات هذا العام، إلى حين إعلان نتائج جميع مراحل التنسيق بشكل رسمي.

وتعتمد الحدود الدنيا للقبول بكل مرحلة على عدة عوامل، من أبرزها نسبة النجاح العامة في الثانوية العامة، وعدد الطلاب في كل شريحة من المجاميع، والطاقة الاستيعابية للكليات، إلى جانب رغبات الطلاب المسجلة على موقع التنسيق الإلكتروني.

كليات تقبل من 70% علمي علوم

استنادا إلى مؤشرات تنسيق العام الماضي، توجد مجموعة من الكليات التي يمكن أن تكون ضمن الخيارات المتاحة للحاصلين على مجموع 70% علمي علوم، ومن أبرزها:

كلية التمريض، والتي تعد من أكثر الكليات المطلوبة في سوق العمل، لما توفره من فرص توظيف داخل المستشفيات والقطاع الصحي بعد التخرج.

كلية الزراعة، التي تضم العديد من التخصصات الحديثة مثل التكنولوجيا الحيوية والهندسة الزراعية والبرامج المرتبطة بالأمن الغذائي.

كلية التربية شعبة التعليم الابتدائي، والتي تؤهل الخريجين للعمل في المدارس الحكومية والخاصة والدولية بعد استيفاء متطلبات التعيين.

كلية التربية للطفولة المبكرة، التي توفر فرصا للعمل في الحضانات ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الخاصة.

كلية الفنون الجميلة قسم الفنون، والتي تجمع بين الدراسة الأكاديمية والإبداع الفني، مع التوسع في استخدام التقنيات الرقمية في مجالات التصميم.

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات القبول بالجامعات الأهلية

تمثل الجامعات الأهلية أحد الخيارات المهمة أمام طلاب الثانوية العامة، خاصة مع تنوع برامجها الأكاديمية واعتمادها على أحدث المعامل والتقنيات التعليمية.

ووفقا لمؤشرات تنسيق العام الماضي، قد تتضمن قائمة الكليات المتاحة للحاصلين على مجموع 70% علمي علوم عددا من البرامج المتميزة، من بينها:

كلية الذكاء الاصطناعي التطبيقي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة الملك سلمان الدولية.

كلية هندسة الطاقة المتجددة وعلوم البيانات بجامعة العلمين الدولية.

كلية تكنولوجيا الأغذية والإلكترونيات الطبية بجامعة حلوان الأهلية.

وتظل هذه المؤشرات استرشادية لحين إعلان الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي الجديد.

كليات قد تكون ضمن مفاجآت التنسيق

تشير توقعات التنسيق إلى إمكانية ظهور بعض الكليات ضمن الخيارات المتاحة للحاصلين على مجموع 70%، خاصة إذا شهدت الحدود الدنيا انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرزها:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التي تقدم برامج متخصصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيا الصناعية.

كلية التمريض بجامعة دمنهور الأهلية، والتي تقدم برامج دراسية حديثة تؤهل للعمل داخل مصر وخارجها.

كليات علوم الرياضة، التي تتيح فرصا للعمل في مجالات التدريب الرياضي والإعداد البدني والإدارة الرياضية.

تنسيق الجامعات 2026

كيف تختار الكلية المناسبة؟

ينصح خبراء التعليم العالي الطلاب بعدم الاعتماد على المجموع فقط عند اختيار الكلية، وإنما مراعاة عدة عوامل تساعد على اتخاذ القرار المناسب، من بينها:

تحديد المجال المهني الذي يرغب الطالب في العمل به بعد التخرج.

اختيار التخصص الذي يتوافق مع ميوله وقدراته العلمية.

المقارنة بين الجامعات الحكومية والأهلية من حيث جودة البرامج الدراسية والتكلفة.

التأكد من فرص التدريب العملي والشراكات مع المؤسسات والشركات المختلفة، بما يعزز فرص التوظيف بعد التخرج.