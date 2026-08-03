أبو الليف يعود من جولة حفلات دولية ناجحة ويستعد لطرح أغنيات جديدة

يعود المطرب نادر أبو الليف إلى القاهرة، الخميس المقبل، بعد جولة غنائية ناجحة أحيا خلالها عددًا من الحفلات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وهولندا، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وشهدت الجولة إقبالًا لافتًا من الجاليات العربية ومحبي أبو الليف، حيث قدم خلالها باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من المفاجآت التي نالت استحسان الجمهور.

أعمال نادر أبو الليف

ومن المقرر أن يستأنف أبو الليف نشاطه الفني فور عودته إلى القاهرة، حيث يواصل التحضير لعدد من الأعمال الغنائية الجديدة، والتي يعتزم طرحها تباعًا على طريقة السينجل، في إطار خطة فنية تعتمد على تقديم أغنية جديدة بشكل دوري، بما يتماشى مع طبيعة سوق الموسيقى الحالي والمنصات الرقمية.

ويأتي هذا النشاط بعد النجاح الذي حققه الفنان خلال جولته الخارجية، بالإضافة إلى تكريمه خلال جولته بالخارج، في إطار حرصه على التواصل المستمر مع جمهوره داخل مصر وخارجها، إلى جانب الاستعداد لعدد من الحفلات والمشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة.