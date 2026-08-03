قبل عرض مسلسل «بنج كلي».. سلمى أبو ضيف تستعيد ذكريات طفولتها | شاهد

استعادت الفنانة سلمي أبو ضيف ذكريات طفولتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وشاركت سلمى أبو ضيف صورة من طفولتها، أكدت احتفاظها بملامحها المميزة على مدار السنوات، وهو ما حظي بتفاعل وإعجاب متابعيها.

موعد عرض مسلسل «بنج كلي»

تحدد يوم 16 أغسطس الجاري موعدًا لعرض أولى حلقات مسلسل «بنج كلي»، من بطولة سلمى أبو ضيف.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي مشوق داخل أروقة المستشفيات، حيث يسلط الضوء على الصراعات اليومية التي يواجهها الأطباء والمرضى، ويتناول العديد من القضايا الطبية، والأخطاء المهنية، والمواقف الإنسانية المؤثرة، إلى جانب القرارات المصيرية التي تجمع بين التوتر والإثارة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب دياب وسلمى أبو ضيف كل من: علا رشدي، وكمال أبو رية، ومحمد مهران، وسلوى محمد علي، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج نادين خان.

آخر أعمال سلمى أبو ضيف

شاركت سلمى أبو ضيف مؤخرًا في بطولة فيلم «إذما»، الذي عرض ضمن موسم أفلام الصيف، وشارك في بطولته أحمد داود، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وغفران محمد، ومحمد فراج، وسوسن بدر، وميران عبد الوارث، ولبنى ونس، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.