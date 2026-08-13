القوات المسلحة التايوانية تجري ​تدريبا يحاكي مواجهة حصار بحري

أجرت القوات المسلحة التايوانية تدريبا يحاكي مواجهة حصار بحري، وذلك خلال مناورات عسكرية سنوية.
وبحسب وزارة الدفاع التايوانية ، فقد شهد التدريب استخدام البحرية وخفر السواحل لمحاكاة مرافقة سفينة تجارية، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه الصين ضغوطها البحرية.
وتشعر تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، بقلق منذ فترة طويلة من أن تحاول بكين خنق الجزيرة بحصار بحري لإجبارها على الخنوع.
وبدأت الصين في يونيو إجراء ما تسميه دوريات "لإنفاذ القانون" قبالة الساحل الشرقي لتايوان، مما أثار غضب تايبه وقلق واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى.
وذكرت الوزارة في بيان إن تدريبات المرافقة المضادة للحصار شهدت محاكاة واقعية لتعزيز الاستجابة المنسقة بين الأجهزة ومرونة الدفاع البحري.
وبيًنت الوزارة أن البحرية تعاونت مع سفن خفر السواحل لإتمام مهام المرافقة والحماية الأمنية، في حين قامت كاسحة ألغام بتطهير ممر ملاحي وتوجيه السفينة التجارية الافتراضية إلى ميناء.
وتتضمن ( مناورات هان كوانج) التدريب على سيناريوهات مختلفة في حال نفذت الصين تهديداتها بمحاولة السيطرة على الجزيرة بالقوة. وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا ما تقوله بكين بشأن السيادة عليها.