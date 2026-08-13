القوات المسلحة التايوانية تجري ​تدريبا يحاكي مواجهة حصار بحري

أجرت القوات المسلحة التايوانية ​تدريبا يحاكي مواجهة حصار بحري، وذلك ‌خلال مناورات عسكرية سنوية.



وبحسب وزارة الدفاع التايوانية ، فقد شهد التدريب استخدام البحرية وخفر السواحل لمحاكاة مرافقة سفينة تجارية، وذلك ​في الوقت الذي تكثف فيه الصين ​ضغوطها البحرية.



وتشعر تايوان، التي تعتبرها الصين ⁠جزءا من أراضيها، بقلق منذ فترة ​طويلة من أن تحاول بكين خنق الجزيرة ​بحصار بحري لإجبارها على الخنوع.



وبدأت الصين في يونيو إجراء ما تسميه دوريات "لإنفاذ القانون" قبالة ​الساحل الشرقي لتايوان، مما أثار غضب ​تايبه وقلق واشنطن وبعض العواصم الغربية الأخرى.



وذكرت الوزارة في ‌بيان ⁠إن تدريبات المرافقة المضادة للحصار شهدت محاكاة واقعية لتعزيز الاستجابة المنسقة بين الأجهزة ومرونة الدفاع البحري.



وبيًنت الوزارة أن البحرية تعاونت ​مع سفن ​خفر السواحل ⁠لإتمام مهام المرافقة والحماية الأمنية، في حين قامت كاسحة ألغام ​بتطهير ممر ملاحي وتوجيه السفينة ​التجارية ⁠الافتراضية إلى ميناء.



وتتضمن ( مناورات هان كوانج) التدريب على سيناريوهات مختلفة في حال نفذت الصين ⁠تهديداتها ​بمحاولة السيطرة على الجزيرة ​بالقوة. وترفض الحكومة التايوانية المنتخبة ديمقراطيا ما تقوله بكين ​بشأن السيادة عليها.