تراجع أسهم تايوان والصين وهونج كونج مع ترقب إدراج شركة "تشانجشين ميموري تكنولوجيز" الصينية للرقائق

أنهت الأسهم التايوانية تعاملات اليوم /الجمعة/ على انخفاض، حيث تراجع مؤشر تايكس بنسبة 2.67% ليغلق عند 43 ألفا و654 نقطة.

كما انخفض مؤشر سي إس آي 300 في الصين بنسبة 1.67% إلى 4 آلاف و649 نقطة، بينما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.38%، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية الناطقة بالإنجليزية.

ويترقب المستثمرون إدراج شركة "تشانجشين ميموري تكنولوجيز" الصينية لرقائق الذاكرة الإلكترونية يوم /الإثنين/ المقبل، وسط مخاوف من أن يؤدي طرحها في السوق إلى سحب السيولة من الأسهم الصينية، مع قيام المستثمرين بتوفير الأموال للمشاركة في أسهم الشركة التي تعد أكبر شركة صينية متخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة.

ومن المتوقع إدراج الشركة في سوق شنجهاي للابتكار العلمي والتكنولوجي الشهر الجاري، وقد أصبح الطرح محور اهتمام المستثمرين بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الصينية خلال الجلسات الأخيرة.

وكانت شركة "تشانجشين ميموري تكنولوجيز" قد جمعت نحو 8.6 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي، في أكبر عملية اكتتاب عام في آسيا منذ بداية العام الجاري.