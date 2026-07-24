إسبانيا تعلن حالة طوارئ في العاصمة ومقاطعة "افيلا" بسبب حرائق الغابات

أعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ في العاصمة "مدريد" ومقاطعة "افيلا" من أجل السيطرة على حرائق الغابات.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الجمعة/ أن هذا الإجراء الذي أعلنته وزارة الداخلية الإسبانية يهدف إلى تعبئة وتوحيد الموارد بشكل أسرع من أجل مكافحة الحرائق التي أدت إلى إجلاء 10 آلاف شخص من منازلهم في العاصمة "مدريد"، كما يعهد بإدارة الأزمة إلى وحدة الطوارئ العسكرية.

من جانبه.. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز - في منشور عبر منصة "إكس" - إن الحكومة قامت بنشر جميع الموارد المتاحة للسيطرة على الحرائق التي تؤثر في الوقت الحالي على العديد من المناطق وهي "افيلا" و"ليون" و"توليدو" والعاصمة مدريد، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى في البلاد.. وحث المواطنين على توخي الحذر الشديد واتباع تعليمات السلطات.