يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في تملك قطعة أرض سكنية تفاصيل المرحلة السابعة من مشروع مسكن ، بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 2898 قطعة أرض سكنية بالمحورين المتوسط والمتميز داخل عدد من المدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في إتاحة الأراضي السكنية وتلبية الطلب المتزايد على التملك.

طرح أراضي مسكن 7 .. موعد الحجز وخطوات التقديم

موعد حجز أراضي مسكن 7

أعلنت وزارة الإسكان أن باب الحجز الإلكتروني للمرحلة السابعة من مشروع مسكن يبدأ يوم الاثنين 27 يوليو 2026، ويستمر حتى الخميس 10 سبتمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت الوزارة أن جميع إجراءات التقديم تتم إلكترونيا، بما يتيح للراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط، واختيار المدينة وقطعة الأرض المناسبة، وإنهاء إجراءات التقديم دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات الحكومية.

التخصيص بنظام القرعة العلنية

أوضحت وزارة الإسكان أن تخصيص الأراضي سيتم من خلال نظام القرعة العلنية بين جميع المتقدمين المستوفين للشروط، على أن يتم الإعلان عن مواعيد وأماكن إجراء القرعة بعد غلق باب الحجز والانتهاء من مراجعة الطلبات.

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وضمان أعلى درجات الشفافية والعدالة في إجراءات التخصيص.

طرح أراضي مسكن 7 .. موعد الحجز وخطوات التقديم

أماكن أراضي المحور المتوسط

يشمل الطرح الجديد عددا كبيرا من قطع الأراضي بالمحور المتوسط، موزعة على المدن التالية:

حدائق أكتوبر: 5 قطع أراض.

مدينة السادات: 249 قطعة.

حدائق العاشر: 604 قطع.

السويس الجديدة: 86 قطعة.

برج العرب الجديدة: 400 قطعة.

الفيوم الجديدة: 108 قطع.

بني سويف الجديدة: 321 قطعة.

أسيوط الجديدة: 145 قطعة.

أسوان الجديدة: 197 قطعة.

أخميم الجديدة: 148 قطعة.

ويستحوذ المحور المتوسط على النصيب الأكبر من إجمالي الطرح، بما يوفر فرصا واسعة للراغبين في بناء مساكنهم داخل المدن العمرانية الجديدة.

توزيع أراضي المحور المتميز

كما يضم الطرح عددا من قطع الأراضي بالمحور المتميز في المدن التالية:

مدينة الشروق: 4 قطع أراض.

مدينة بدر: 24 قطعة.

مدينة العبور الجديدة: 206 قطع.

مدينة 15 مايو: قطعة أرض واحدة.

مدينة ناصر الجديدة: 100 قطعة.

مدينة طيبة الجديدة: 100 قطعة.

مدينة قنا الجديدة: 200 قطعة.

ويستهدف هذا المحور المواطنين الباحثين عن أراض في مواقع متميزة داخل المدن الجديدة، بالتزامن مع استمرار التوسع العمراني الذي تشهده هذه المدن.

طرح أراضي مسكن 7 .. موعد الحجز وخطوات التقديم

خطوات حجز أراضي مسكن 7

حددت وزارة الإسكان خطوات التقديم الإلكتروني لحجز الأراضي، والتي تتضمن:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب الحالي.

الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

اختيار المدينة والمحور المناسب.

استكمال البيانات المطلوبة.

سداد مقدم الحجز والمصروفات المقررة وفقا لما تنص عليه كراسة الشروط.

الاحتفاظ بإيصال السداد وبيانات الطلب لحين إعلان نتائج القرعة.

المدن صاحبة النصيب الأكبر من الطرح

جاءت مدينة حدائق العاشر في صدارة المدن من حيث عدد الأراضي المطروحة بإجمالي 604 قطع، تلتها برج العرب الجديدة بـ400 قطعة، ثم بني سويف الجديدة بـ321 قطعة، ومدينة السادات بـ249 قطعة، والعبور الجديدة بـ206 قطع ضمن المحور المتميز.

ويعكس هذا التوزيع توجه وزارة الإسكان نحو دعم التنمية العمرانية في المدن الجديدة، وزيادة معدلات الإقبال عليها، مع توفير فرص متنوعة للمواطنين للحصول على أراض سكنية بمختلف المستويات.

طرح أراضي مسكن 7 .. موعد الحجز وخطوات التقديم

هدف الطرح الجديد

يأتي طرح مسكن 7 ضمن استراتيجية وزارة الإسكان للتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة الرقعة المعمورة، وتوفير أراض سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، إلى جانب دعم خطط التنمية وربط المدن الجديدة بشبكات الطرق والمرافق الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.