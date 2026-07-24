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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تبدي استعدادها لتعميق التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي مع دول آسيا-الباسيفيك

الصين تبدي استعدادها لتعميق التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي مع دول آسيا-الباسيفيك
الصين تبدي استعدادها لتعميق التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي مع دول آسيا-الباسيفيك
أ ش أ

أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "تشانج قوه تشينج"، استعداد بلاده لتعميق التعاون العملي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي مع جميع الأطراف، بهدف تعزيز الزخم لبناء مجتمع آسيا-الباسيفيك.

وقال "تشانج" - خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري للرقمنة والذكاء الاصطناعي لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-الباسيفيك (أبيك) 2026، الذي عقد في مدينة تشنجدو، حاضرة مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة- إن الصين ستظل ملتزمة بالتنمية المدفوعة بالابتكار، وستعزز الابتكار التكنولوجي والتنمية الصناعية وسيناريوهات التطبيق في قطاع الذكاء الاصطناعي، وستقود التحول الرقمي في منطقة آسيا-الباسيفيك.

وأضاف أن البلاد ستسعى إلى صياغة مشتركة للمعايير والقواعد والتعاون الصناعي، وتعزيز التعاون مفتوح المصدر والمنفتح في التكنولوجيا، وزيادة الازدهار الرقمي في المنطقة.

وأشار إلى أن الصين ستواصل بناء البنية التحتية للرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتسهيل تدفق البيانات واستخدامها بشكل آمن ومنظم وفعال، بما يعود بفوائد أكبر على شعوب المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أكد "تشانج" أن الصين ستعزز التنسيق في استراتيجيات التنمية وقواعد الحوكمة والمعايير التقنية، وستعمل مع مختلف الأطراف لبناء نظام حوكمة عالمي عادل ومنصف للذكاء الاصطناعي.

وحضر الاجتماع أكثر من 170 ممثلا من اقتصادات أعضاء أبيك والأمانة والمراقبين، وجاء تحت عنوان "التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتمكين مجتمع آسيا-الباسيفيك".

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني تشانج قوه تشينج تعميق التعاون العملي مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي تعزيز الزخم لبناء مجتمع آسيا الباسيفيك

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