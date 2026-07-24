هل يعود أحمد حجازي إلى القلعة الحمراء؟ تطورات جديدة بشأن مستقبله

أثار المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، حالة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، بشأن إمكانية عودة المدافع الدولي أحمد حجازي للعب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.



وكتب فرج عامر: لاعبنا الدولي المحترم أحمد حجازي في الصورة للعب في مصر، ووارد يتفق مع الأهلي.



ويعد أحمد حجازي من أبرز المدافعين في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ يمتلك خبرات كبيرة محليا ودوليا.

وكان قد أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بمبادرة أحمد حجازي لدعم نادي الإسماعيلي بمبلغ 200 ألف جنيه، مؤكدًا أن قيمة الخطوة تتجاوز الرقم نفسه وتحمل رسالة مهمة بشأن الانتماء للأندية التاريخية.