رئيسة وزراء اليابان تبحث مع نظيرها من جزر سليمان الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

بحثت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي مع رئيس وزراء جزر سليمان ماثيو ويل الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقالت تاكايتشي - في تصريحات بمستهل لقائها برئيس حكومة جزر سليمان في مكتبها بطوكيو - إن البلدين صديقان يجمعهما المحيط الهادئ وقيم مشتركة أبرزها الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.. معربة عن تطلعها لزيادة التعاون بين البلدين بما يجعلهما أكثر قوة وازدهارا.

وتبادل رئيسا وزراء البلدين - خلال الاجتماع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - وجهات النظر بشأن الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك التحركات الصينية الأخيرة هناك.

يأتي ذلك بعدما انتقد ويل، بصفته رئيس منتدى جزر المحيط الهادئ الذي يضم حاليا 18 عضوا من الدول والأقاليم، تجربة إطلاق صاروخ من غواصة نووية استراتيجية صينية في السادس من يوليو الحالي سقط في المياه الدولية بالمحيط الهادئ.