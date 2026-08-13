تبادل مع كييف.. روسيا تنشر قائمة بـ 273 أوكرانيّاً للإفراج عنهم

نشرت السلطات الروسية قائمة تضم أسماء 273 أسيرا أوكرانيا وتؤكد استعدادها لنقلهم كجزء من عملية تبادل

وبدورها ، ذكرت مفوضة حقوق الإنسان الروسية يانا لانتراتوفا، إلى أن معظم هؤلاء موجودون في روسيا منذ عام 2022، مضيفة أن موسكو مستعدة لتسليمهم في أي وقت، في إطار عمليات تبادل الأسرى.

وكانت لانتراتوفا، أعلنت ، أن موسكو وافقت على قائمة تضم أسماء 224 مواطنًا أوكرانيًا.

وبيًنت إن روسيا قدمت، خلال الشهر الماضي، ثلاث قوائم للتبادل إلى أوكرانيا، إلا أن كييف ترفض استقبال مواطنيها.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها إستعادت 157 عسكريا من الأسر الأوكراني وتم تسليم 157 أسيرا أوكرانيا في المقابل بوساطة من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها : كما تم إعادة 3 من سكان مقاطعة كورسك احتجزهم نظام كييف بشكل غير قانوني.