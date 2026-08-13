الأمم المتحدة : العنف يلحق خسائر فادحة بالمدنيين في السودان ويجبرهم على النزوح

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العنف لا يزال يلحق خسائر فادحة بالمدنيين بالسودان ويجبر الناس على الفرار من منازلهم في أنحاء البلاد.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى مقتل أكثر من 20 مدنيا وإصابة آخرين جراء اشتباكات وقعت مؤخراً في مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق. وقد أدى تصاعد العنف إلى نزوح نحو 2,500 شخص من المدينة.

وأوضح عاملون في مجال حقوق الإنسان في ولاية شمال كردفان بأن طائرات مسيّرة ضربت مدينة الأبيض، كما ضربت إحدى الطائرات المسيّرة محطة للمياه، وهو أمر يثير قلقا بالغا في وقت لا يزال فيه الحصول على مياه نظيفة من أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه المدينة.

ويقدّر الشركاء العاملون في مجال حقوق الانسان أن نحو 15 ألف أسرة نزحت إلى الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ويؤدي هذا التدفق المستمر إلى زيادة الضغط على مواقع إيواء النازحين والخدمات الأساسية التي تعاني أصلا من ضغوط تفوق طاقتها.

وعلى الرغم من صعوبة الظروف، تواصل الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها في المجال الإنساني، الوصول إلى المحتاجين في الأبيض وتقديم المساعدة لهم.

وجدد مكتب "أوتشا" دعوة جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين بسرعة وأمان وبدون عوائق، طالما كانت هناك حاجة إليها.

كما حث مكتب أوتشا الجهات المانحة على تقديم تمويل إضافي للاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لهذا العام لم تتلق سوى 41 في المائة من المبلغ المطلوب.