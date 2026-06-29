حريق مبنى خدمات كنيسة القليوبية.. النيران اندلعت بمخلفات دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع، بمخلفات داخل مبنى خدمات تابع لكنيسة مار جرجس بمدينة الخصوص، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمبنى خدمات تابع للكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين أن الحريق نشب في مخلفات داخل مبنى الخدمات، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء المبنى، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت الجهات المختصة معاينة موقع الحريق للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.