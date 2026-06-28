محافظ القليوبية يتابع أعمال اللجنة المشكلة لفحص واقعة تداول مقطع فيديو تمساح مصرف قرية الحصافة بشبين القناطر

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أعمال اللجنة المشكلة للتعامل مع واقعة تداول مقطع فيديو يُزعم أنه يرصد ظهور تمساح داخل مصرف قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين وسرعة التحقق من صحة الواقعة.

وكان محافظ القليوبية قد كلف بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعضوية إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شؤون البيئة، ورئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالقليوبية، وممثل فرع القاهرة الكبرى بجهاز شئون البيئة، ومدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، ومدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، ومدير مديرية الري والصرف بالقليوبية، ومدير عام إدارة الصرف بالقليوبية، ورئيس مركز ومدينة شبين القناطر، وذلك للمعاينة على الطبيعة وتمشيط المنطقة التي تم تداول مقطع الفيديو بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الواقعة.



وبدأت اللجنة تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال التمشيط بالمنطقة، باستخدام طيور نافقة يتم ربطها بحبال، في محاولة لرصد أي دلائل قد تؤكد أو تنفي صحة ما تم تداوله، مع التركيز على الموقع الذي ظهر بمقطع الفيديو.

ومن المقرر، في حال عدم التوصل إلى نتائج خلال المرحلة الأولى، تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التمشيط بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وبمشاركة فريق من جهاز شؤون البيئة، لاستكمال أعمال البحث داخل المصرف والتأكد من عدم وجود أي مخاطر.

وأكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة الميدانية لأعمال اللجنة، مشددًا على مواصلة أعمال البحث والتمشيط حتى الانتهاء من فحص الواقعة والتحقق من صحة ما تم تداوله بشأن مقطع الفيديو الذي يُزعم ظهور تمساح به داخل مصرف قرية الحصافة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور الانتهاء منها.