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فريق بيئي لتمشيط مصرف الحصافة بالقليوبية بعد فيديوهات التمساح.. ولجنة مشتركة تعاين الموقع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق بيئي لتمشيط مصرف الحصافة بالقليوبية بعد فيديوهات التمساح.. ولجنة مشتركة تعاين الموقع

تمساح
تمساح
إبراهيم الهواري

تواصل الجهات التنفيذية بمحافظة القليوبية أعمال الفحص والتمشيط بمصرف قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر، حيث عاينت لجنة من مجلس المدينة والطب البيطري والصرف الزراعي موقع الواقعة، عقب تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تمساح داخل المصرف، ما أثار حالة من الجدل والقلق  بين الأهالي.


كما دفعت وزارة البيئة بفريق متخصص لمتابعة الموقف ميدانيا، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للوقوف على حقيقة ما تم تداوله، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي كائنات خطرة أو تمساح داخل المصرف.
كلف الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة مكبرة تضم ممثلين عن جهاز شؤون البيئة، ومديرية الطب البيطري، ومديرية الري والصرف بالقليوبية، إلى جانب الجهات المعنية، وذلك لمتابعة وفحص واقعة تداول مقاطع مصورة أظهرت وجود تمساح بمصرف قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر.
ويأتي هذا التحرك في إطار الاستجابة الفورية لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على التأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين.
وفي السياق ذاته، دفعت محافظة القليوبية بعدد من الكراكات إلى موقع البلاغ للمشاركة في أعمال البحث والتمشيط داخل المصرف، فيما من المقرر أن تبدأ لجان متخصصة من وزارة البيئة أعمالها اعتبارًا من صباح غد، مع استمرار أعمال المتابعة خلال فترتي الصباح والمساء، لحين الانتهاء من فحص الواقعة والتعامل معها وفقًا للإجراءات المتبعة.

القليوبية محافظة القليوبية الجهات التنفيذية أعمال الفحص ظهور تمساح

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