شاهد .. أهالي قرية الحصة بالقليوبية يروون تفاصيل ظهور تمساح داخل ترعة

حالة من الترقب والقلق، يعيشها أهالي قرية الحصافة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، بعدما تحولت صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حديث القرية بأكملها، إثر ظهور تمساح يسبح داخل مياه المصرف المارة بالقرية، في مشهد أثار حالة من القلق والترقب بين المواطنين.



وسرعان ما انتشرت الروايات بين الأهالي، مؤكدين أنهم شاهدوا التمساح داخل المياه، فيما تصاعدت المخاوف من اقترابه من المناطق السكنية أو تعرض المزارعين والأطفال لأي خطر، خاصة مع استخدام المصرف بشكل يومي من قبل عدد كبير من المزارعين.

تحرك الجهات المختصة

ومع تزايد حالة الجدل، طالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المختصة للسيطرة على التمساح، إذا ثبت وجوده، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين، كما ناشدوا الأسر بمنع الأطفال من الاقتراب من المصرف.

وفي المقابل، بدأت الأجهزة التنفيذية التحرك فور تداول الصور والفيديوهات.

وكشف مصدر بمجلس مدينة شبين القناطر أن الوحدة المحلية انتقلت إلى موقع البلاغ لإجراء معاينة ميدانية والتأكد من صحة ما يتم تداوله، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وجهاز شؤون البيئة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود التمساح.

وأضاف المصدر أن هناك رواية متداولة بين بعض الأهالي تشير إلى أن التمساح ربما كان بحوزة أحد الأشخاص الذي اعتاد تربيته، قبل أن يتخلص منه بإلقائه في المصرف بعدما عجز عن رعايته، إلا أن هذه المعلومات لا تزال مجرد روايات متداولة، ولم تؤكدها أي جهة رسمية حتى الآن.

وتواصل الجهات المعنية أعمال الفحص والمعاينة للتأكد من حقيقة البلاغ، وسط حالة من الترقب بين أهالي القرية، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج التحريات والإجراءات الميدانية.