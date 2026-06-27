محافظ القليوبية: متابعة يومية لمشروعات الرصف حتى الانتهاء منها وفق الجدول الزمني

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي ومهندسي شركة المقاولون العرب بمكتب شبرا الخيمة ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات رصف الطرق الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ووضع برنامج زمني شامل لجدولة مشروعات الرصف بالكامل، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين شبكة الطرق.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، ورؤساء المدن بالإضافة إلى مديري إدارات الطرق بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى عرض من المهندسة حنان إبراهيم، مدير مديرية الطرق بالقليوبية والمشرف على أعمال التنفيذ، بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف ونسب الإنجاز.

كما استمع إلى عرض من مسؤولي شركة المقاولون العرب حول خطة العمل والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروعات، ومعدلات الأداء الحالية، والاحتياجات اللازمة لتسريع وتيرة التنفيذ، حيث ناقش المحافظ معهم آليات تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف معدلات التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة إنجاز المشروعات وتحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ وتسليم عدد من مشروعات الرصف ذات الأولوية، والتي تشمل محور بهتيم – أسكو، وشارع أحمد حلمي، وشارع مستشفى القناطر الخيرية، وشارع الرشاح بمدينة الخصوص، وشارع الرشاح بمدينة قليوب، على أن يتم الانتهاء منها وتسليمها بالكامل بنهاية شهر أغسطس 2026.

ووجه المحافظ كذلك بالانتهاء من تنفيذ باقي مشروعات الرصف المدرجة بالخطة بنهاية شهر أكتوبر 2026، مع التأكيد على بدء صرف المستخلصات المالية اعتبارًا من بداية شهر يوليو 2026، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ، وضمان الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وإنجاز الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.

ومن جانبهم، أكد مسؤولو شركة المقاولون العرب التزامهم الكامل بتنفيذ البرنامج الزمني الذي تم الاتفاق عليه، وتكثيف فرق العمل بالمواقع المختلفة، والانتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ القليوبية استمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، لضمان الانتهاء من جميع مشروعات الرصف وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في شبكة الطرق، ويسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء محافظة القليوبية.