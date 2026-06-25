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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: نجاح القافلة الطبية المجانية بكفر شكر في تقديم الخدمات لـ1627 مواطنا خلال يومين

قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية نجاح أعمال القافلة الطبية المجانية التي أُقيمت بوحدة البقاشين الصحية بمركز كفر شكر على مدار يومي 24 و25 يونيو، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة بنك الشفاء المصري، ومديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، لتقديم خدمات طبية مجانية ومتكاملة للمواطنين.


وأوضح محافظ القليوبية أن القافلة حققت نتائج متميزة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1627 مواطنًا خلال يومي القافلة، منهم 532 مواطنًا بقافلة الرمد، و1095 مواطنًا بالقافلة الطبية الشاملة التي ضمت تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، مع صرف الأدوية بالمجان لجميع الحالات المستحقة.
وأشار المحافظ إلى أن نتائج القافلة أسفرت عن احتياج 76 حالة لإجراء عمليات رمد، بالإضافة إلى صرف 360 نظارة طبية للحالات المستحقة، كما تم تحويل 33 حالة لإجراء عمليات بالمستشفيات الجامعية الحكومية لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
وأكد المحافظ أن القافلة قدمت خدماتها بالكامل بالمجان، وشملت الكشف الطبي، وصرف الأدوية، وإجراء قياس النظر، وتوفير النظارات الطبية للحالات المستحقة، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية لاستكمال علاجها، بما يعكس حرص الدولة على وصول الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.
وأعرب الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح عن تقديره للدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة نجلاء عبد المنعم، ومؤسسة بنك الشفاء المصري، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بقيادة الدكتور أسامة الشلقاني، في تنظيم هذه القوافل الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد محافظ القليوبية استمرار المحافظة في دعم المبادرات الصحية والقوافل الطبية المجانية التي تستهدف الوصول بالخدمات العلاجية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين

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