لدعم التدريب والتأهيل المهني.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والمهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بروتوكول تعاون مشترك بهدف دعم مجالات التدريب والتعليم والتأهيل المهنى بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمنافسة في سوق العمل.



وشهد توقيع البروتوكول الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، و الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، والسادة أعضاء مجلس الجامعة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة، وربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وبناء كوادر قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن

الجامعة تضع التدريب العملي والتأهيل المهني للطلاب في مقدمة أولوياتها، إيمانا بأهمية اكتساب الخبرات التطبيقية إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مشيرا إلى أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية الرائدة تتيح للطلاب فرصًا متميزة للتدريب والاحتكاك ببيئات العمل الحقيقية، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة بكفاءة في سوق العمل، ودعم مستهدفات التنمية الشاملة.

وأشار رئيس الجامعة الى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين من خلال توفير فرص التدريب العملي والميداني لطلاب الجامعة والخريجين، وتنفيذ برامج التأهيل المهني، وتبادل الخبرات والزيارات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل والأنشطة العلمية المختلفة، إلى جانب التعاون في المشروعات الطلابية والبحثية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مؤكدًا حرص الشركة على دعم جهود التدريب والتأهيل والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في خدمة المجتمع ودعم خطط التنمية.