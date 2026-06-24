نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية: كرامة الطبيب خط أحمر.. والطبيبة المعتد.ى عليها تجري جراحة لتركيب شرائح ومسامير

أكد الدكتور أحمد شوقي، نقيب أطباء الأسنان بمحافظة القليوبية، في تصريحات خاصة، أن الطبيبة التي تعرضت للاعتداء تخضع حاليًا لعملية جراحية داخل مستشفى ناصر العام، وذلك بعد إصابتها بكسر في الساعد الأيسر، وهي إصابة تستلزم تركيب شرائح ومسامير وفقًا للتقرير الطبي المبدئي. ووصف شوقي الواقعة بأنها اعتداء غير مقبول على طبيبة أثناء أداء عملها، مؤكدًا أن ما حدث يمثل تجاوزًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه، خاصة أن الفريق الطبي يؤدي رسالة إنسانية ومهنية تستوجب الاحترام والحماية.



وأوضح نقيب أطباء الأسنان أن النقابة تتابع الحالة الصحية للطبيبة منذ اللحظة الأولى، وتنسق بشكل كامل مع مديرية الشؤون الصحية ووزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بما يضمن حفظ حقوق الطبيبة ومحاسبة المتسببين. وأضاف أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن أعضائها، وستواصل تقديم الدعم القانوني والمعنوي للطبيبة حتى تحصل على كامل حقوقها القانونية، سواء المتعلقة بالاعتداء أو بما ترتب عليه من أضرار صحية ونفسية.

وأشار شوقي إلى أن مثل هذه الحوادث تفرض ضرورة تشديد إجراءات الحماية داخل المنشآت الصحية، وتوفير بيئة عمل آمنة للأطباء والفرق الطبية، حتى يتمكنوا من أداء واجبهم دون تهديد أو اعتداء. كما شدد على أن النقابة ستتابع تطورات الحالة لحظة بلحظة، إلى جانب متابعة مسار التحقيقات والإجراءات الرسمية، مؤكدًا أن كرامة الطبيب خط أحمر، وأن أي اعتداء على أحد أفراد المنظومة الطبية هو اعتداء على المنظومة الصحية بأكملها.