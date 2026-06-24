فرحة لا توصف.. الأول على إعدادية القليوبية يحلم بكلية الطب ويهدي نجاحه لوالديه

عاشت أسرة الطالب عبد الرحمن محمد شعبان، الحاصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ، لحظات من السعادة والفرحة الغامرة عقب إعلان النتيجة وتصدره قائمة الأوائل على مستوى المحافظة.

الالتحاق بكلية الطب

وأعرب عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن خبر حصوله على المركز الأول كان مفاجأة أسعدته وأسعد أسرته، مشيرًا إلى أن حلمه منذ الصغر هو الالتحاق بكلية الطب ليصبح طبيبًا يخدم مجتمعه.



وأهدى الطالب المتفوق نجاحه إلى والديه وأسرته، مثمنًا الدعم الكبير الذي قدموه له طوال العام الدراسي، وحرصهم على توفير الأجواء المناسبة للمذاكرة والتفوق، مؤكدًا أن تشجيعهم المستمر كان أحد أهم أسباب نجاحه.

وأوضح عبد الرحمن أنه كان يحرص على تنظيم وقته بين حضور الدروس والمراجعة اليومية في المنزل، مع الالتزام بخطة مذاكرة منتظمة طوال العام الدراسي، وهو ما ساعده على تحقيق هذا التفوق والحصول على المركز الأول.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الاجتهاد والالتزام هما مفتاح النجاح، معربًا عن أمله في مواصلة التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة لتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب.

واعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأعلن المحافظ أن نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية العامة قد بلغت 73.46%، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 120535 طالبا وطالبة، حضر منهم 119068 طالبا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب الناجحين 87464 طالبا وطالبة في مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة. وأشاد المحافظ بمستوى الطلاب مؤكدا على أهمية استمرار هذا التفوق في المراحل التعليمية القادمة لبناء جيل قادر على المنافسة ومواكبة التطورات.

كما تضمن الاعتماد الإعلان عن تفاصيل نتائج الفئات والنوعيات التعليمية المختلفة، حيث بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية 72.82% بعدد متقدمين بلغ 2387 طالبا، حضر منهم 2351 طالبا ونجح 1712 طالبا. وفيما يخص مدارس التربية الخاصة التي توليها المحافظة اهتماما بالغا، فقد حققت الإعدادية لطلاب النور للمكفوفين نسبة نجاح مبهرة بلغت 100% حيث تقدم للامتحان 11 طالبا وحضروا جميعا ونجحوا بالكامل، بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية لطلاب الصم وضعاف السمع 95.84% حيث تقدم للامتحان 24 طالبا وحضر 23 طالبا واجتازوا الامتحانات بنجاح.