حبس تيك توكر شهيرة لاتهامها بنشر محتوى خادش بالعبور

امرت جهات التحقيقات المختصة بالعبور، حبس التيك توكر ه ح 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم الأسرية المصرية



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صانعة المحتوى المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي "ه. ح"، وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع مصورة تتضمن محتوى اعتبرته جهات التحقيق خادشًا للحياء العام ومخالفًا للقيم الأسرية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغات بشأن تداول عدد من المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى أثار حالة من الجدل بين المتابعين، وعلى إثر ذلك تم فحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة العبور ، واقتيادها إلى جهة التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المتعلقة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المحتوى المخالف للقانون.