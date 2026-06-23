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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تفقد اللجان.. محافظ القليوبية يؤكد على توفير الأجواء المناسبة لطلاب الثانوية العامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء آمنة ومستقرة.


واستهل المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة قها الثانوية المشتركة بمدينة قها، والتي تضم 1367 طالباً وطالبة موزعين على 3 لجان، ثم انتقل إلى مدرسة الشهيد خالد محمد المغربي الثانوية بمدينة طوخ، والتي يؤدي بها 4484 طالباً الامتحانات داخل 7 لجان، واختتم جولته بتفقد لجان المدرسة الرسمية للغات بمدينة كفر شكر، والتي تضم 2212 طالباً وطالبة موزعين على 5 لجان.

وخلال الجولة، تابع محافظ القليوبية انتظام سير الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على جاهزية مقار الامتحانات وتوافر جميع سبل الراحة للطلاب، من وسائل التهوية الجيدة ومراوح التبريد والإضاءة المناسبة، موجهاً بضرورة الحفاظ على أعلى درجات الانضباط والهدوء داخل اللجان وفي محيطها، بما يوفر البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل تركيز وطمأنينة.

وأشار المحافظ إلى أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام الجديد، بينما يؤدي طلاب النظام القديم امتحاني الاقتصاد والإحصاء، مؤكداً توفير جميع سبل الدعم والرعاية داخل اللجان لضمان سير الامتحانات في هدوء وانتظام وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في أفضل الأجواء.

كما تفقد المحافظ غرفة الزائرة الصحية بكل مدرسة، واطمأن على جاهزيتها وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، موجهاً برفع درجة الاستعداد وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلاب والملاحظين طوال فترة الامتحانات، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجميع وسير العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومستقرة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود محافظة القليوبية في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، حيث سبق أن ترأس الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بديوان عام المحافظة، بحضور جميع الجهات المعنية، لمراجعة خطة الاستعدادات وتنسيق الأدوار بين الأجهزة التنفيذية، والتأكد من جاهزية اللجان وتوافر وسائل التأمين والرعاية الصحية والإسعافية والكهرباء والمرور وإدارة المواقف، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل في حالة استعداد كامل على مدار فترة الامتحانات، في إطار التنسيق المستمر بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة، وهيئة الإسعاف، وشركات الكهرباء، وإدارة المرور، وإدارة مواقف القليوبية، والوحدات المحلية، لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير الدعم الكامل للطلاب وسرعة التعامل مع أي طارئ بما يحقق الانضباط والسيولة المرورية في محيط اللجان.

وأكد محافظ القليوبية أن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، مشيراً إلى أن المحافظة سخّرت جميع إمكاناتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم الكامل للطلاب، بما يتيح لهم أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومستقرة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ 53 ألفاً و306 طلاب وطالبات، موزعين على 97 لجنة امتحانية تم تجهيزها بالكامل وفق أعلى معايير الجاهزية، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية امتحانات الثانوية العامة جولة ميدانية

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