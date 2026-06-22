اندلاع حريق في مصنع للكيماويات والصابون بالقليوبية

اندلع حريق، داخل مصنع متخصص في إنتاج الكيماويات والصابون بالمنطقة الواقعة بين كفر حمزة وأبو زعبل بمحافظة القليوبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل المصنع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث بدأت عمليات مكافحة الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب.



وتواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة للسيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.

فيما تجرى أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.