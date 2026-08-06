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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي السعودي يعلن تعيين مارينو بوسيتش مديرًا فنيًا للفريق

مارينو بوسيتش
مارينو بوسيتش
رباب الهواري

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا تعاقده مع المدرب الهولندي مارينو بوسيتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب الألماني ماتياس يايسله، الذي رحل عن منصبه بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين إثر تقديم استقالته.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن إدارة الأهلي أنهت جميع إجراءات التعاقد مع بوسيتش، حيث وقع المدرب عقدًا يمتد لمدة عامين، ليستمر مع الفريق حتى شهر يونيو من عام 2028، في خطوة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الفني ومواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال المرحلة المقبلة.

يبدأ مارينو بوسيتش مهمته مع الأهلي وسط تحديات عديدة، إذ سيقود الفريق في منافسات دوري روشن السعودي، إلى جانب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما سيكون مطالبًا بالحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يسعى النادي إلى التتويج به للموسم الثالث على التوالي، في ظل الطموحات الكبيرة للإدارة والجماهير.

وتأمل إدارة الأهلي أن ينجح المدرب الجديد في تطوير الأداء الفني للفريق، والاستفادة من العناصر المميزة الموجودة داخل التشكيلة، بما يضمن استمرار الفريق في المنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.

ويعد مارينو بوسيتش من المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، إذ ولد عام 1971 ويحمل الجنسيتين الهولندية والكرواتية، وسبق له قيادة عدد من الأندية المعروفة في أوروبا، وحقق نجاحات لافتة خلال مسيرته التدريبية.

وكانت أبرز محطاته مع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، حيث نجح في التتويج ببطولتي الدوري والكأس، إلى جانب فترات تدريبية أخرى مع نادي تفينتي الهولندي، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في التعامل مع المنافسات المحلية والقارية.

ولا تعد الكرة العربية غريبة على بوسيتش، بعدما سبق له تدريب نادي الجزيرة الإماراتي، وهي التجربة التي منحته معرفة جيدة بطبيعة المنافسات في المنطقة، وهو ما قد يساعده على التأقلم سريعًا مع أجواء الدوري السعودي.

وتعول جماهير الأهلي على المدرب الجديد لقيادة الفريق نحو مرحلة مليئة بالإنجازات، ومواصلة حصد البطولات، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به النادي، ورغبته في ترسيخ مكانته بين كبار الأندية الآسيوية.


 

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