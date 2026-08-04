قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
عرضان أوروبيان يشعلان الجدل والقرار حاسم.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن
شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
إصابة 38 عاملا بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد السعودي يقترب من صفقة مدوية.. جونسالفيس يوافق على الانتقال لدوري روشن

بيدرو جونسالفيس
بيدرو جونسالفيس
إسلام مقلد

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق كامل مع البرتغالي بيدرو جونسالفيس، نجم سبورتينج لشبونة، بشأن جميع البنود الشخصية تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف "العميد".

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن اللاعب وافق على جميع الشروط المقدمة من الاتحاد، ولم يتبق سوى إنهاء الاتفاق النهائي بين الناديين لإغلاق الصفقة رسميًا.

راتب ضخم يصل إلى 10 ملايين يورو

وبحسب التقرير، سيحصل جونسالفيس على راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في دوري روشن السعودي، حال إتمام انتقاله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعكس العرض السعودي الرغبة الكبيرة لإدارة الاتحاد في تدعيم صفوف الفريق بلاعب يمتلك خبرات أوروبية كبيرة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللاعب ينتظر الضوء الأخضر

وأكدت الصحيفة أن بيدرو جونسالفيس أنهى جميع التفاصيل الخاصة به، ويترقب فقط انتهاء المفاوضات بين الاتحاد وسبورتينج لشبونة، من أجل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية فور التوصل إلى اتفاق نهائي، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

المفاوضات مستمرة مع سبورتينج لشبونة

ورغم الاتفاق مع اللاعب، لا تزال المفاوضات بين الاتحاد وإدارة سبورتينج لشبونة جارية، حيث يعمل الطرفان على حسم القيمة المالية النهائية للصفقة وبعض البنود التعاقدية، قبل منح الضوء الأخضر لإتمام الانتقال.

مستقبله يؤثر على مشاركته المقبلة

وأشارت "ريكورد" إلى أن استمرار المفاوضات أو تعثرها قد يؤثر على مشاركة جونسالفيس مع فريقه البرتغالي خلال المواجهة المرتقبة في الملحق الآسيوي أمام الاتحاد والجزيرة.

ورجحت الصحيفة استبعاد اللاعب من المباراة كإجراء احترازي، لتجنب تعرضه لأي إصابة قد تعطل انتقاله المرتقب إلى صفوف الاتحاد السعودي.

نادي الاتحاد السعودي الاتحاد السعودي الاتحاد سوق الانتقالات الصيفية بيدرو جونسالفيس دوري روشن السعودي سبورتينج لشبونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان يرد على أمين حزب الله: لا يملك توزّيع شهادات الوطنية

تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ضحايا انفجار المرفأ

تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ضحايا انفجار المرفأ

"الملابس المكيفة".. سوق جديد يزدهر مع اشتداد موجات الحر العالمية

"الملابس المكيفة".. سوق جديد يزدهر مع اشتداد موجات الحر العالمية

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد