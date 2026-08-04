الاتحاد السعودي يقترب من صفقة مدوية.. جونسالفيس يوافق على الانتقال لدوري روشن

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية، بعدما توصل إلى اتفاق كامل مع البرتغالي بيدرو جونسالفيس، نجم سبورتينج لشبونة، بشأن جميع البنود الشخصية تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف "العميد".

وذكرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن اللاعب وافق على جميع الشروط المقدمة من الاتحاد، ولم يتبق سوى إنهاء الاتفاق النهائي بين الناديين لإغلاق الصفقة رسميًا.

راتب ضخم يصل إلى 10 ملايين يورو

وبحسب التقرير، سيحصل جونسالفيس على راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو، ليصبح أحد أعلى اللاعبين أجرًا في دوري روشن السعودي، حال إتمام انتقاله بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويعكس العرض السعودي الرغبة الكبيرة لإدارة الاتحاد في تدعيم صفوف الفريق بلاعب يمتلك خبرات أوروبية كبيرة، قبل انطلاق الموسم الجديد.

اللاعب ينتظر الضوء الأخضر

وأكدت الصحيفة أن بيدرو جونسالفيس أنهى جميع التفاصيل الخاصة به، ويترقب فقط انتهاء المفاوضات بين الاتحاد وسبورتينج لشبونة، من أجل السفر إلى المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للفحوصات الطبية فور التوصل إلى اتفاق نهائي، قبل توقيع العقود والإعلان الرسمي عن الصفقة.

المفاوضات مستمرة مع سبورتينج لشبونة

ورغم الاتفاق مع اللاعب، لا تزال المفاوضات بين الاتحاد وإدارة سبورتينج لشبونة جارية، حيث يعمل الطرفان على حسم القيمة المالية النهائية للصفقة وبعض البنود التعاقدية، قبل منح الضوء الأخضر لإتمام الانتقال.

مستقبله يؤثر على مشاركته المقبلة

وأشارت "ريكورد" إلى أن استمرار المفاوضات أو تعثرها قد يؤثر على مشاركة جونسالفيس مع فريقه البرتغالي خلال المواجهة المرتقبة في الملحق الآسيوي أمام الاتحاد والجزيرة.

ورجحت الصحيفة استبعاد اللاعب من المباراة كإجراء احترازي، لتجنب تعرضه لأي إصابة قد تعطل انتقاله المرتقب إلى صفوف الاتحاد السعودي.