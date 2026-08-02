اتحاد جدة يغلق ملف إمام عاشور بسبب تمسك الأهلي بمطالبه المالية

كشفت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي قرر إغلاق ملف المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عقب انتهاء المهلة التي حددها لحسم الصفقة.

وحسب التقارير، جاء قرار النادي السعودي بعد تمسك الأهلي بالحصول على 10 ملايين دولار نقدًا للموافقة على بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما اعتبره اتحاد جدة مبلغًا يفوق التقييم الذي وضعه لإتمام الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة اتحاد جدة قررت صرف النظر عن المفاوضات بشكل نهائي، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع الأهلي بشأن المقابل المالي، لتنتهي بذلك محاولات ضم إمام عاشور في الميركاتو الحالي.