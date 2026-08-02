التجديد أم الاحتراف.. كيف ينتهي ملف إمام عاشور مع الأهلي؟

عاد ملف تجديد عقد إمام عاشور نجم خط وسط النادي الأهلي إلى واجهة الأحداث داخل القلعة الحمراء بعدما شهدت الأيام الأخيرة مفاوضات مكثفة بين اللاعب وإدارة النادي وشهدت تمسك كل طرف بموقفه وسط اهتمام خارجي متزايد بخدمات اللاعب بعد تألقه اللافت في الموسم الأخير.

ورغم أن عقد إمام عاشور مع الأهلي يمتد حتى صيف 2028 فإن إدارة النادي بدأت مبكرًا خطوات تعديل وتمديد التعاقد في إطار سياسة الحفاظ على العناصر الأساسية خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ انضمامه للفريق ليصبح أحد أبرز الركائز التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

ويأتي التحرك الإداري في وقت يسعى فيه اللاعب إلى تحسين بنود عقده المالية بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق بعد الأداء الذي قدمه محليًا وقاريًا فضلًا عن ظهوره المميز في بطولة كأس العالم للأندية وهو ما جعله محط أنظار أكثر من نادٍ خارج مصر.

إمام عاشور يطلب تعديل عقده

تشير التطورات الأخيرة إلى أن إمام عاشور يرغب في الحصول على عقد جديد يضعه ضمن الفئة الأعلى أجرًا داخل النادي الأهلي في ظل اقتناعه بأن ما قدمه مع الفريق يستحق تقديرًا ماليًا يتماشى مع دوره وتأثيره الفني.

وتسعى إدارة الأهلي في المقابل إلى الوصول إلى صيغة توافقية تحقق الاستقرار داخل غرفة الملابس مع الحفاظ على سياسة النادي فيما يتعلق بسقف الرواتب بما يضمن عدم حدوث تفاوت كبير بين اللاعبين.

ويحظى ملف اللاعب بأولوية لدى مسؤولي الأهلي خاصة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد ورغبة الإدارة في حسم جميع الملفات التعاقدية مبكرًا.

اهتمام خارجي يزيد من تعقيد الموقف

زاد الحديث عن مستقبل إمام عاشور بعدما ارتبط اسمه باهتمام من نادي كونيا سبور التركي إلى جانب تقارير أشارت إلى وجود متابعة من نادي الاتحاد السعودي.

ورغم عدم وجود مؤشرات على اقتراب رحيل اللاعب في الوقت الحالي فإن الاهتمام الخارجي يمنح إمام عاشور ورقة إضافية خلال مفاوضات التجديد كما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة إذا وصل عرض مالي يتناسب مع مطالب الأهلي.

وفي المقابل يتمسك مسؤولو القلعة الحمراء باستمرار اللاعب باعتباره أحد العناصر الأساسية في مشروع الفريق خلال السنوات المقبلة.

السيناريو الأول.. عرض احتراف لا يمكن رفضه

يبقى احتمال رحيل إمام عاشور قائمًا في حال وصول عرض مالي كبير يحقق تطلعات الأهلي وتشير التقديرات إلى أن إدارة النادي لن تناقش فكرة بيع اللاعب إلا إذا تلقت عرضًا ضخمًا يعكس قيمته الفنية والتسويقية خاصة بعد تألقه مع الفريق وارتفاع قيمته السوقية خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذه الحالة قد يدرس الأهلي الموافقة على رحيل اللاعب إذا رأى أن المقابل المالي يسمح بتدعيم الفريق بأكثر من صفقة مع احترام رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة.

السيناريو الثاني.. التجديد واستمرار المشروع

يظل السيناريو الأقرب داخل أروقة الأهلي هو نجاح المفاوضات والوصول إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل عقد إمام عاشور ويقوم هذا السيناريو على رفع القيمة المالية للعقد بما يتناسب مع مكانة اللاعب داخل الفريق مع تمديد ارتباطه بالنادي لفترة أطول وهو ما يضمن استمرار أحد أبرز نجوم الفريق ويمنح الجهاز الفني مزيدًا من الاستقرار قبل انطلاق الموسم.

كما قد تتضمن المفاوضات تفاهمات تمنح اللاعب فرصة الاحتراف الخارجي مستقبلًا حال وصول عرض مناسب يحقق استفادة مشتركة للنادي واللاعب.

السيناريو الثالث.. استمرار الخلاف

أما السيناريو الأقل تفضيلًا للطرفين فيتمثل في تعثر المفاوضات واستمرار الخلاف حول بنود العقد الجديد ورغم أن عقد اللاعب لا يزال ممتدًا لعدة مواسم فإن عدم التوصل إلى اتفاق قد يبقي الملف مفتوحًا ويؤجل الحسم إلى مراحل لاحقة وهو ما لا ترغب فيه إدارة الأهلي التي تسعى لإغلاق الملفات التعاقدية مبكرًا.

كما أن استمرار الجدل حول مستقبل اللاعب قد يفرض ضغوطًا إعلامية وجماهيرية على جميع الأطراف في وقت يحتاج فيه الفريق إلى أكبر قدر من الاستقرار الفني والإداري.

الأهلي يتمسك بنجمه

داخل النادي الأهلي يبدو الاتجاه واضحًا نحو الحفاظ على إمام عاشور في ظل قناعة الإدارة والجهاز الفني بأهمية اللاعب داخل التشكيل الأساسي سواء من الناحية الفنية أو الشخصية القيادية التي اكتسبها خلال الفترة الماضية.

ويعد اللاعب أحد أبرز عناصر خط الوسط بعدما نجح في تقديم مستويات قوية منذ انتقاله إلى القلعة الحمراء ليصبح من بين أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق خلال المواسم الأخيرة.

الأيام المقبلة تحسم المشهد

يبقى مستقبل إمام عاشور مرهونًا بنتائج جلسات التفاوض المنتظر عقدها بين اللاعب وإدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة وبين رغبة اللاعب في تحسين عقده وحرص الأهلي على الحفاظ على استقرار الفريق إلى جانب الإغراءات القادمة من الخارج تبدو جميع السيناريوهات مطروحة حتى إشعار آخر.

لكن المؤكد أن حسم هذا الملف سيكون أحد أبرز الملفات التي تشغل إدارة الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد سواء بالتوصل إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب أو بدراسة أي عروض احترافية قد تصل خلال فترة الانتقالات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.