معلومات جديدة عن تجديد عقد إمام عاشور قبل معسكر إسبانيا

أكد الناقد الرياضي حسام الحاج أن إمام عاشور يمثل أحد أهم العناصر داخل صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن استمراره مع الفريق يعد خطوة مهمة في ظل قيمته الفنية الكبيرة.

وقال حسام الحاج، في تصريحات إذاعية، إن إمام عاشور هو "قلب النادي الأهلي"، مضيفًا: "هو اللاعب القادر على دفع الفريق للأمام، ومن الصعب وجود لاعب يمتلك نفس إمكانياته وتأثيره داخل الملعب".

وأضاف: "لدي معلومة بأن إمام عاشور سيقوم بتمديد عقده مع الأهلي لمدة عامين إضافيين، ليستمر مع الفريق حتى عام 2030".

في سياق متصل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يستعد لخوض ثالث مبارياته الودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى إسبانيا عقب مواجهة بترول أسيوط، للدخول في معسكر خارجي يتضمن تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل للموسم المقبل.

وسيختتم الأهلي فترة إعداده بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في اختبار فني مرتقب يمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جاهزية اللاعبين قبل ضربة بداية الموسم الجديد.