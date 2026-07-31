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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يوافق على عرض اتحاد جدة.. وراتب ضخم يقربه من الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

كشفت صحيفة الصباح التركية عن تطور جديد ومفاجئ بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، بعدما دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات رسمية للتعاقد مع نجم ليفربول السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، فإن إدارة اتحاد جدة بدأت مفاوضاتها مع محمد صلاح بعد تعثر انتقاله إلى بشكتاش التركي، وقدمت عرضًا ماليًا ضخمًا لإقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق السعودي.

وأوضحت «الصباح» أن العرض المقدم لصلاح يتضمن حصوله على 25 مليون دولار سنويًا، وهو ما وافق عليه النجم المصري، لتصبح صفقة انتقاله إلى اتحاد جدة قريبة من الحسم، بحسب التقرير.

تعثر مفاوضات بشكتاش

جاء تحرك اتحاد جدة بعد تعثر المفاوضات بين محمد صلاح وبشكتاش، رغم وصول المحادثات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة خلال الفترة الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات مع النادي التركي توقفت بسبب خلافات تتعلق ببعض البنود التعاقدية، من بينها أمور مرتبطة بوكيل أعمال اللاعب رامي عباس.

ومع إغلاق الطريق أمام انتقال صلاح إلى بشكتاش، تحرك اتحاد جدة سريعًا لفتح مفاوضات مباشرة مع النجم المصري، مستغلًا رغبته في حسم صفقة من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي.

خطوة تفصل صلاح عن الدوري السعودي

وحسب التقارير التركية، فإن موافقة محمد صلاح على العرض المالي المقدم من اتحاد جدة تمثل خطوة مهمة نحو انتقاله إلى الدوري السعودي، مع توقعات بإتمام الإجراءات والتوقيع الرسمي خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال الصفقة بحاجة إلى استكمال التفاصيل النهائية والإجراءات الرسمية قبل الإعلان عنها بشكل نهائي، في ظل ترقب جماهيري كبير لمستقبل قائد منتخب مصر ووجهته المقبلة.

محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة

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