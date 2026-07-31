بطلة وادي دجلة ساندي تامر تحصد 5 ميداليات ذهبية في البطولات العربية والإفريقية

حققت بطلة أندية وادي دجلة ولاعبة المنتخب الوطني لكرة السرعة ساندي تامر إنجازا إفريقيا جديدا، بعدما توجت بميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتها في البطولة الإفريقية لكرة السرعة، التي أُقيمت بالجزائر خلال الفترة من 29 إلى 30 يوليو، وذلك عقب مشاركتها في كأس العرب التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 26 إلى 27 يوليو.

ونجحت ساندي في حصد المركز الأول في منافسات السولو (Solo Competition)، إلى جانب الميدالية الذهبية في منافسات التتابع (Relay Competition)، لترفع بذلك رصيدها إلى خمس ميداليات ذهبية في البطولات الإفريقية والعربية، مؤكدةً مكانتها كواحدة من أبرز لاعبات كرة السرعة على المستويين القاري والإقليمي.