هل يقترب هيثم حسن من دوري روشن؟.. عرض سعودي ضخم يضع نجم منتخب مصر أمام مفترق طرق

دخل مستقبل هيثم حسن مرحلة جديدة من الغموض بعدما تلقى جناح ريال أوفييدو الإسباني عرضًا قويًا من أحد أندية دوري روشن السعودي في وقت تتزايد فيه المنافسة على خدماته عقب المستويات التي قدمها خلال الأشهر الأخيرة مع ناديه ومنتخب مصر.

ورغم الإغراءات المالية الكبيرة التي يحملها العرض السعودي فإن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الآن مفضلًا التريث قبل اتخاذ قراره النهائي في ظل استمرار اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عرض سعودي يغيّر معادلة المفاوضات

وبحسب ما أوردته صحيفة "La Nueva España" الإسبانية فإن أحد أندية الدوري السعودي دخل بقوة في سباق التعاقد مع هيثم حسن مقدمًا عرضًا ماليًا يعد الأعلى بين جميع العروض المطروحة حتى الآن.

وأكد التقرير أن العرض لا يمثل إغراءً للاعب فقط بل يمنح ريال أوفييدو فرصة لتحقيق استفادة مالية كبيرة وهو ما قد يساعد النادي الإسباني على حل جزء من أزمته الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بسقف الرواتب الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني.

ويرى مسؤولو أوفييدو أن بيع اللاعب خلال الميركاتو الحالي قد يوفر مساحة مالية تسمح بإبرام صفقات جديدة لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم.

اللاعب يفضل أوروبا

ورغم القوة المالية للعرض السعودي فإن المؤشرات القادمة من إسبانيا تؤكد أن هيثم حسن لا يزال يفضل الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه ولا يرغب في التسرع خاصة أنه يعتقد أن مستواه الحالي قد يفتح أمامه باب الانتقال إلى نادٍ ينافس في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويأتي هذا التوجه بعد الأداء الذي قدمه مع منتخب مصر إضافة إلى المستويات التي ظهر بها مع ريال أوفييدو والتي رفعت من أسهمه داخل سوق الانتقالات.

ريال أوفييدو لا يمانع البيع

وعلى عكس بعض الحالات التي يتمسك فيها النادي بلاعبيه فإن ريال أوفييدو لا يغلق الباب أمام رحيل هيثم حسن.

بل تشير التقارير إلى أن الإدارة ترى في الصفقة فرصة مهمة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية خاصة أن المقابل المادي المنتظر من بيع اللاعب قد يستخدم في تمويل صفقات جديدة يحتاجها الفريق.

ومع ذلك فإن النادي لن يتسرع في الموافقة على أي عرض إذ يسعى للحصول على أفضل قيمة مالية ممكنة مستفيدًا من الاهتمام المتزايد بخدمات اللاعب.

فياريال ينتظر نصيبه

أحد التفاصيل المهمة في الصفقة المحتملة يتعلق بنادي فياريال الذي لا يزال يحتفظ بنسبة من حقوق بيع اللاعب.

وبموجب الاتفاق المبرم عند انتقال هيثم حسن إلى ريال أوفييدو سيحصل فياريال على 40% من قيمة الأرباح الناتجة عن أي عملية بيع مستقبلية وهو ما يقلل من صافي المبلغ الذي سيدخل خزينة أوفييدو.

ولهذا السبب يسعى النادي الإسباني إلى رفع قيمة الصفقة قدر الإمكان لتعويض النسبة التي ستذهب إلى فياريال.

كأس العالم رفعت أسهم اللاعب

شهدت القيمة السوقية لهيثم حسن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بعدما لفت الأنظار بأدائه مع منتخب مصر خاصة خلال مشاركته في كأس العالم.

وكانت مباراته أمام منتخب الأرجنتين من أبرز المحطات في مشواره الدولي حيث قدم مستوى مميزًا جذب اهتمام عدد من الكشافين والأندية الأوروبية.

وتعتقد إدارة ريال أوفييدو أن هذا الظهور الدولي قد يساهم في زيادة المقابل المالي لأي صفقة محتملة خلال الأسابيع المقبلة.

شرط جزائي.. لكن المفاوضات مفتوحة

ويمتلك هيثم حسن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 12 مليون يورو إلا أن مصادر إسبانية تشير إلى أن أي صفقة قد تتم بمبلغ أقل من هذا الرقم إذا توصلت جميع الأطراف إلى اتفاق مناسب.

وتبقى القيمة النهائية مرتبطة بحجم المنافسة بين الأندية الراغبة في ضم اللاعب سواء من السعودية أو من أوروبا.

رحلة أوروبية صنعت لاعبًا مختلفًا

بدأ هيثم حسن مسيرته في أكاديمية شاتورو الفرنسية قبل أن ينتقل إلى فياريال الإسباني ثم يخوض تجارب مع سبورتنج خيخون وريال أوفييدو حيث واصل تطوره واكتسب خبرات كبيرة في الكرة الإسبانية.

ورغم أن أرقامه الهجومية في الموسم الماضي لم تكن لافتة بعدما شارك في 37 مباراة وصنع ثلاثة أهداف فإن كثيرين يرون أن تأثيره داخل الملعب يتجاوز لغة الأرقام بفضل سرعته ومهاراته وقدرته على صناعة الفارق في المواجهات الفردية.