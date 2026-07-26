هل يقترب هيثم حسن من إنتر ميلان؟ تواجد اللاعب في إيطاليا يثير التكهنات

فتح الدولي المصري هيثم حسن باب التكهنات حول مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، في ظل الاهتمام الأوروبي المتزايد بالحصول على خدماته عقب تألقه اللافت مع منتخب مصر.

جاءت الشائعات بعد ظهور اللاعب في إيطاليا برفقة وكيل أعماله، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهو ما اعتبره كثيرون مؤشرًا على وجود تحركات تخص مستقبله الاحترافي.

وزاد الغموض بعدما أعاد هيثم حسن نشر منشور عبر حساب إنتر ميلان على "إنستجرام" يحمل عبارة "We keep on running"، الأمر الذي أشعل تفاعل الجماهير، ودفع البعض لربط الخطوة بإمكانية انتقاله إلى صفوف العملاق الإيطالي.

وتأتي هذه التطورات بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث كان أحد أبرز نجوم "الفراعنة"، وساهم بصناعة هدف خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16، في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.

وبحسب تقارير إعلامية، يحظى جناح ريال أوفييدو الإسباني باهتمام أكثر من نادٍ أوروبي، إذ تقدم سيلتك الاسكتلندي بعرض تبلغ قيمته نحو 7 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد معه، بينما يواصل أولمبيك مارسيليا مراقبة اللاعب تمهيدًا للتحرك لضمه.

ورغم تزايد الأنباء، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن مستقبل هيثم حسن حتى الآن، ليبقى ملف انتقاله مفتوحًا، في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة.