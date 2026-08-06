ترامب يفتح باب التهدئة مع إيران.. تصريحات نارية ورسائل حاسمة تهز الشرق الأوسط

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التصريحات التي حملت رسائل متباينة، جمعت بين التمسك بالحلول الدبلوماسية والتلويح باستمرار سياسة الضغط، في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا سياسيًا وأمنيًا مكثفًا.

وأكد ترامب أن "أفضل وسيلة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ليست قتل المزيد من الناس"، في إشارة واضحة إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل المسار التفاوضي على التصعيد العسكري، رغم استمرار الضغوط المفروضة على طهران. كما كشف أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، واصفًا إياها بأنها تمثل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى تفاهم ينهي حالة التوتر التي خيمت على المنطقة خلال الأشهر الماضية.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى وجود تقدم في المفاوضات، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق يشمل إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة، وهو ما من شأنه تعزيز أمن الملاحة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، باعتبار المضيق أحد أهم الممرات البحرية لتصدير النفط والغاز.

وفي السياق ذاته، أوضح ترامب أنه أوقف تنفيذ هجوم عسكري كان مخططًا ضد إيران لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، مؤكدًا أن اللجوء إلى القوة لن يكون الخيار الأول إذا أظهرت طهران استعدادًا جادًا للتفاوض.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تشن ضربات جديدة طالما استمرت فرص الوصول إلى اتفاق سياسي يحقق الأمن والاستقرار.

كما أشاد ترامب بالدور الذي لعبته دول الخليج في احتواء التصعيد، معتبرًا أن جهودها ساهمت في تهيئة الأجواء أمام استئناف الحوار، مشيرًا أيضًا إلى أن إسرائيل تدعم المسار الهادف إلى التوصل لاتفاق يمنع اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة.

وتعكس هذه التصريحات تحولًا ملحوظًا في الخطاب الأمريكي، إذ تسعى واشنطن إلى الموازنة بين سياسة الردع وإبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول السياسية.

ويعتمد نجاح هذه الجهود على قدرة الجانبين على تجاوز الخلافات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وأمن الملاحة في الخليج، وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لما لها من تأثير مباشر على أمن الشرق الأوسط واستقرار الاقتصاد العالمي.