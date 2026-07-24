13 أغسطس.. انطلاق دوري روشن السعودي بمشاركة 18 فريقا و306 مباريات تمتد حتى مايو 2027

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة، جدول مباريات دوري "روشن السعودي" للموسم الرياضي 2026-2027، الذي ينطلق في 13 أغسطس المقبل ويختتم في 29 مايو 2027، بمشاركة 18 فريقًا، ويتضمن 306 مباريات موزعة على 34 جولة.

وأوضحت الرابطة أنها قسمت الأندية إلى 4 مستويات، حيث ضم المستوى الأول أندية النصر والهلال والأهلي والقادسية والاتحاد، بينما شمل المستوى الثاني التعاون والاتفاق والفتح والخليج والشباب، وضم المستوى الثالث نيوم والحزم والفيحاء والخلود، فيما جاء في المستوى الرابع الرياض وأبها والفيصلي والدرعية.

وأضافت أن التصنيف استند إلى نتائج الأندية خلال المواسم الثلاثة الماضية وفق آلية تقييم تعتمد أوزانًا زمنية تمنح أفضلية للموسم الأحدث، بما يحقق توازنًا في توزيع المباريات عند إعداد جدول المسابقة.

وتنطلق منافسات الجولة الأولى يوم الخميس 13 أغسطس بـ 3 مباريات، تجمع أبها مع الحزم، والشباب مع القادسية، والدرعية مع الأهلي، فيما تُستكمل الجولة يوم الجمعة بمواجهات نيوم والفيحاء، والهلال والفيصلي، والاتفاق والرياض، على أن تختتم يوم السبت، بلقاءات التعاون والخليج، والاتحاد والخلود، والنصر والفتح.