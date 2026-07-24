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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جمهورية الجبل الأسود وقرينته يزوران قلعة صلاح الدين وجامع محمد علي ومتحف قصر الجوهرة

رئيس جمهورية الجبل الأسود
رئيس جمهورية الجبل الأسود
محمد الاسكندرانى

استقبلت قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينجرو)،و قرينته، بمرافقة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك على هامش زيارته الرسمية الخالية إلى جمهورية مصر العربية، حيث قاما بجولة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، شملت جامع وضريح محمد علي باشا، ومتحف قصر الجوهرة.

 

كان في استقبال الضيوف الدكتور محمد الشناوي المشرف على منطقة آثار القلعة، حيث اصطحب الوفد في جولة استعرض خلالها القيمة التاريخية والأثرية والمعمارية لمكونات القلعة بالإضافة إلى زيارة جامع وضريح محمد علي باشا، حيث أشاد الرئيس بروعة تصميمه المعماري وما يتميز به من زخارف رخامية بديعة وقباب شاهقة، معرباً عن تقديره للقيمة التاريخية والفنية التي يمثلها الجامع باعتباره أحد أبرز نماذج العمارة الإسلامية في مصر.

وتوقف عند البانوراما بالقلعة، والتي توفر إطلالة متميزة على القاهرة التاريخية، وأعرب عن إعجابه بالمشهد الذي يجسد تلاقي التاريخ العريق مع الامتداد العمراني للمدينة.

وشملت الجولة زيارة متحف قصر الجوهرة، حيث استمع الوفد  إلى شرح مفصل حول تاريخ القصر، الذي يُعد أحد أهم قصور محمد علي باشا وأحد مقار إقامته الرسمية، وأبدى اهتماماً بما يشهده من أعمال للحفاظ عليه وإبرازه كأحد المقاصد الأثرية والثقافية المهمة.

وشهدت الزيارة اهتماماً كبيراً من رئيس الجبل الأسود والوفد المرافق له بالتراث الإسلامي الذي تزخر به القلعة، حيث تجاوزت مدة الجولة الزمن المقرر لها، لتستمر قرابة الساعة ونصف.

وأعرب رئيس جمهورية الجبل الأسود عن خالص شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مشيداً بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في الحفاظ على مواقعها الأثرية والتراثية، وصون هذا الإرث الحضاري الإنساني وإتاحته للزائرين من مختلف أنحاء العالم.

رئيس جمهورية الجبل الأسود القلعة متحف المجوهرات أثار متاحف

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