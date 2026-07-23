رئيس الجبل الأسود وحرمه يزوران القاهرة التاريخية وباب النصر وشارع المعز قبيل مغادرتهما القاهرة

أجرى الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس جمهورية الجبل الأسود (مونتينيجرو)، وحرمه، والوفد المرافق له، قبيل مغادرته القاهرة، زيارة إلى منطقة باب النصر وشارع المعز، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، التي تُعد الأولى على المستوى الرئاسي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واصطحب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، رئيس جمهورية الجبل الأسود والوفد المرافق له في جولة تفقدية بمنطقة القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، حيث شاهدوا ما تتميز به المنطقة من طراز معماري فريد، وما تضمه من آثار إسلامية تعكس عراقة الحضارة المصرية، وتبرز جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث العمراني والأثري وصونه.

وأعرب الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عن بالغ إعجابه بما شاهده خلال جولته، مؤكدًا أن القاهرة التاريخية تمثل كنزًا حضاريًا عالميًا يجسد عظمة الحضارة المصرية وتنوعها عبر العصور، كما أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحفاظ على هذا الإرث الإنساني الفريد وإتاحته للزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وتجول رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه والوفد المرافق له داخل المنطقة، التي تعد متحفًا مفتوحًا للعمارة الإسلامية، حيث استمعوا إلى شرح حول تاريخ عدد من المساجد والوكالات والبيوت الأثرية المنتشرة بشارع المعز.

وشملت الجولة باب الفتوح، إحدى البوابات الثلاث الباقية من أسوار القاهرة الفاطمية، التي شُيدت عام 1087 ميلادية في عهد الوزير بدر الجمالي، وجامع الحاكم بأمر الله، أحد أكبر وأقدم المساجد الفاطمية.

كما زار الوفد بيت السحيمي، الذي يعد أحد أفضل النماذج الباقية للبيت القاهري في العصر العثماني.

واختتم الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش وحرمه والوفد المرافق لهم جولتهم بزيارة منطقة خان الخليلي، أحد أشهر الأسواق التاريخية في القاهرة، حيث شاهدوا منتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية والتحف الشرقية، كما جلسوا بأحد المقاهي بالمنطقة، في أجواء عكست أصالة القاهرة التاريخية وثراء تراثها الثقافي.