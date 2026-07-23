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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال اجتماعٍ موسع.. غرفة القاهرة: سوق البن مستقر.. والأجهزة الرقابية تتصدى بحسم لأي مخالفات

الغرفة التجارية للقاهرة
الغرفة التجارية للقاهرة
أ ش أ

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة، اجتماعًا لشعبة تجار البن، لمناقشة آخر المستجدات في سوق البن وآليات ضبطه والحفاظ على استقراره، وذلك تنفيذًا لدعوة أيمن العشري لعقد هذا الاجتماع، ورفع توصيات مجلس إدارة الشعبة وجمعيتها العمومية إليه.

وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه حسن فوزي، رئيس شعبة تجار البن بغرفة القاهرة، نخبة من كبار تجار البن وأصحاب الشركات ذات التاريخ والخبرة في هذا القطاع، من بينهم: الدكتور أحمد شاهين، ومجدي عبد المعبود، وأحمد البنان، وعماد العمدة، و أحمد مجدي عبد المعبود، كما شارك من مديرية تموين القاهرة أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري.

وتناول اللقاء تبادل الرؤى بين الحضور حول سبل الحفاظ على قطاع البن، الذي يمثل أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، خاصة في ضوء ما أُثير مؤخرًا بشأن بعض حالات غش البن، والتي تسيء إلى هذه المهنة، في ظل وجود شركات كبرى تتمتع بسمعة راسخة وتاريخ طويل واستثمارات ضخمة في السوق، فضلًا عن مساهمتها في توفير آلاف فرص العمل المباشرة بخلاف غير المباشرة .

وأكد الحضور علي الدور المهم الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في الحفاظ على استقرار سوق البن، مستنكرين الممارسات الفردية لبعض مصانع "بير السلم" التي تسيء إلى القطاع، مؤكدين أن الجهات الرقابية تتعامل معها بكل حزم، بما يستوجب تعزيز التعاون بين الغرفة، ممثلة في الشعبة، ومختلف الجهات الرقابية.

وأشار الحضور إلى أن المهنة شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة بفضل الكيانات الجادة وأصحاب المهنة الشرفاء، مؤكدين أنه سيتم تكثيف حملات توعية المستهلكين، وتعزيز التعاون بين الشركات العاملة في القطاع، وزيادة التنسيق مع الجهات الرقابية للكشف عن أي ممارسات غير مشروعة تضر بالمهنة وسمعة الشركات والاستثمارات، مع ضرورة الاعتماد على المعلومات الصادرة من مصادر موثوقة عند تناول أي موضوع يتعلق بقطاع البن عبر وسائل الإعلام.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات للدراسة، من بينها: تكثيف حملات التوعية للمواطنين ولشباب المهنة، ودراسة إمكانية وضع (QR Code) على منتجات الشركات العاملة في القطاع، وفتح المزيد من قنوات التواصل مع الجهات الرقابية، وسرعة توضيح أية معلومات مغلوطة تتعلق بسوق البن، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد الحضور أن المستهلك يمثل الحلقة الأهم في هذه المنظومة؛ إذ إن نجاح الصناعة والتجارة يرتبط بثقته، بما يؤكد حق المواطن في الحصول على غذاء آمن، مشددين على أهمية شراء البن من الشركات المعروفة والمرخصة التي تحرص على جودة منتجاتها والتزامها بالمواصفات القياسية.

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات والمصانع المرخصة تعمل وفق المواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الصحية، وتخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية إلى رئيس غرفة القاهرة لمتابعة أوضاع السوق ومستجداته.

وأكد فوزي أن استقرار الأسواق خلال الفترة الماضية جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب التعاون المثمر مع الغرف التجارية والاتحادات والقطاع الخاص، وهو ما ساهم في توفير السلع الأساسية بكميات مناسبة، والحد من أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية تدعم بقوة جهود الدولة في مكافحة أية ممارسات غير مشروعة، وترفض أية ممارسات تضر بالمستهلك أو تسيء إلى سمعة الشركات الوطنية الملتزمة، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء التعميمات التي قد تؤثر سلبًا على قطاع يضم استثمارات كبيرة ويوفر آلاف فرص العمل.

ودعا رئيس شعبة البن جمهور المستهلكين إلى شراء البن من المصادر الموثوقة والشركات المرخصة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين الغرفة، ممثلة في الشعبة، والجهات الرقابية، لتعزيز جودة المنتجات وترسيخ ثقة المستهلك في صناعة البن المصرية.

من جانبه، أكد أحمد محمد علي، مدير عام الغش التجاري بمديرية تموين القاهرة، أهمية تعزيز التعاون بين الشعبة، من خلال الغرفة، ومديرية التموين، للحفاظ على استقرار السوق عبر تكامل الأدوار، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية على سوق البن مستمرة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن حماية أصحاب المهنة الملتزمين، وفي الوقت نفسه التصدي لأي مخالفات تضر بالمستهلك وبالقطاع.

وأضاف أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين القاهرة قامت، منذ بداية الأزمة، بسحب عينات عشوائية من البن على مستوى أحياء القاهرة، وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها، وأثبتت النتائج أن جميع العينات مطابقة للمواصفات الخاصة بمنتج القهوة، وخالية من أي إضافات، مثل نوى البلح أو البسلة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "ليس معنى ضبط واقعة غش في منطقة معينة أن يتم تعميمها على جميع تجار البن في أنحاء الجمهورية، فهذه حالات فردية لا تعبر إلا عن مرتكبيها، ولا تمثل السوق أو العاملين به".

الغرفة التجارية للقاهرة تجار البن سوق البن

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