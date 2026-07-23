رئيس الجامعة المصرية اليابانية: تشغيل معمل الجهد العالي لدعم البحث العلمي وخدمة الصناعة

أعلن الدكتور أحمد الصباغ، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، تشغيل معمل الجهد العالي بالجامعة ، في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجات التعليم والبحث باحتياجات قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن المعمل أُنشئ بدعم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «JICA»، بما يعكس عمق الشراكة المصرية اليابانية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مشيرًا إلى أن المعمل يمثل إضافة نوعية لمنظومة المعامل البحثية المتقدمة بالجامعة، ويدعم قدرتها على تنفيذ أبحاث ذات تنافسية دولية وتقديم خدمات فنية متخصصة للقطاع الصناعي.

وقال الدكتور أحمد الصباغ إن المعمل يوفر بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تحاكي بيئات العمل الحقيقية في قطاعات القوى والطاقة، ويضم مجموعة من أحدث منظومات توليد وقياس الجهود العالية، تشمل منظومة للجهد المتردد AC تصل إلى 300 كيلوفولت، ومنظومة لتوليد الجهد المستمر DC تصل إلى 420 كيلوفولت، إلى جانب منظومة لتوليد الجهد الدفعي Impulse Voltage لمحاكاة تأثيرات الصواعق والارتفاعات المفاجئة في الجهد، ومنظومة متقدمة لقياس وتحليل التفريغ الجزئي Partial Discharge.

وأضاف أن تكامل هذه المنظومات المتطورة داخل معمل واحد يمثل ميزة نوعية، ويضعه ضمن المعامل المتخصصة والمتميزة في مجال هندسة الجهد العالي، بما يتيح إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات والتجارب العلمية المتعلقة بخصائص العزل الكهربي، وقياس مقاومة العزل، ودراسة ظواهر الانهيار الكهربي، وتحليل أداء المعدات والمنظومات الكهربائية.

وأكد رئيس الجامعة أن المعمل يوفر تدريبًا عمليًا متقدمًا لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، يمكنهم من تطبيق المفاهيم النظرية داخل بيئة تحاكي ظروف التشغيل الفعلية، واكتساب خبرات متخصصة في تشغيل أجهزة الاختبار والقياس، وتحليل النتائج، وتشخيص أعطال منظومات العزل، إلى جانب التدريب على إجراءات السلامة المهنية المرتبطة بالعمل في بيئات الجهد العالي.

وأشار إلى أن التدريب داخل المعمل يسهم في إعداد مهندسين يمتلكون المهارات العلمية والتطبيقية اللازمة للعمل في مجالات منظومات القوى الكهربائية، والمحولات، والكابلات، والعوازل، ومعدات الجهد العالي، ومحطات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يعزز جاهزية الخريجين للتعامل مع متطلبات سوق العمل والتطورات المتسارعة في قطاع الطاقة.

وأضاف رئيس الجامعة أن المعمل يمثل كذلك منصة بحثية متطورة لدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه في تنفيذ أبحاث متقدمة في مجالات أنظمة العزل الكهربي، وتشخيص الأعطال، وتحليل التفريغ الجزئي، وتقنيات النقل بالتيار المستمر عالي الجهد HVDC، فضلًا عن دراسة وتطوير مواد عزل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة تسهم في رفع اعتمادية واستدامة أنظمة الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن المعمل يؤدي دورًا مهمًا في خدمة القطاع الصناعي، من خلال تقديم اختبارات العزل والفحص والتقييم الفني للمعدات الكهربائية، وتحليل الأعطال، وتقييم الحالة التشغيلية للمحولات والكابلات والعوازل ومعدات الجهد العالي، إلى جانب تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، ومنها معايير IEC وASTM.

وأضاف أن الخدمات التي يقدمها المعمل تستهدف شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ومصنعي المعدات والمكونات الكهربائية، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمكاتب الاستشارية والجهات الحكومية والصناعية، بما يسهم في تحسين كفاءة المعدات، والحد من الأعطال، ودعم خطط الصيانة الوقائية، ورفع مستوى الأمان والاعتمادية في المنظومات الكهربائية.