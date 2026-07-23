عريضة بتوقيع 61 ألف مشجع أرجنتيني تطالب بإعادة نهائي كأس العالم

ما زالت أصداء هزيمة منتخب الأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 تدوي وتثير حالة من الحزن الكبير بين جماهير الأرجنتين.

وقام بعض المشجعين الأرجنتينيين بإطلاق حملة إلكترونية تطالب بإعادة المباراة النهائية خاصة وأن لديهم اعتراض على بعض القرارات التحكيمية بالمباراة.

أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك عريضة تم إطلاقها عبر منصة Change.org جمعت أكثر من 61.5 ألف توقيع حتى الآن وتقودها المشجعة جيسيلا سانشيز و التي طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمراجعة أداء الحكم السلوفاكي سلافكو فينتشيتش.

وأضافت المشجعة أن قراراته كانت غير صائبة وأثرت على نتيجة المباراة.