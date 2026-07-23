مهاجم الهلال السعودي ضمن المرشحين لقيادة هجوم برشلونة

يحاول نادي برشلونة دعم خطوط هجومه بصفقة كبيرة خلال الانتقالات الصيفية وسط ضغط مستمر على إدارة أتلتيتكو مدريد لضم المهاجم جوليان ألفاريز

ووضع نادي برشلونة وفق صحيفة سبورت، جوليان ألفاريز ضمن أبرز المطلوبين وبقوة داخل النادي فيما جاء داروين نونيز كخيار ثاني بالنسبة للكتالوني.

ووافق داروين نونيز لاعب الهلال السعودي على الانتقال لبرشلونة وأبدى مرونة كبيرة في المفاوضات بجانب تنازله عن جزء كبير من راتبه الضخم مع الفريق السعودي لإتمام الصفقة.

وفي وقت سابق رد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على الانتقادات التي وجهها ميجيل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، بشأن محاولات النادي الكتالوني التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، رغم تأكيد مسئولي الروخيبلانكوس أن اللاعب ليس معروضًا للبيع.

وقال لابورتا، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أدلى بها لإذاعة "كتالونيا راديو" خلال تواجده في مدينة نيويورك: "أحترم رأي الجميع، لكن كل ما أعرفه هو أننا تقدمنا بعرض رسمي، وهذا العرض لا يزال قائمًا".

وأضاف رئيس برشلونة: "سيأتي وقت نعلن فيه انتهاء صلاحية هذا العرض، وربما يكون ذلك مع نهاية شهر يوليو المقبل".

في سياق آخر، أشاد لابورتا بالعلاقة التي تجمع برشلونة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني، وذلك خلال حضوره فعاليات نهائي كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.