جامعة القاهرة: تخصيص خمس منح دراسية مجانية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

واستهل المجلس اجتماعه، بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو، باعتبارها محطة فارقة في تاريخ مصر الحديث وأرست قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والاستقلال.

ووجه الدكتور محمد سامي عبد الصادق الشكر لنواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائهم، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ومديري الوحدات ومراكز الجامعة المختلفة، والجهاز الإداري بالجامعة، تقديرًا لما بذلوه من جهود أسهمت في نجاح العام الجامعي 2026/2025، مثمنًا ما شهده هذا العام من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والخدمية، بما يعكس روح العمل الجماعي والتكامل بين جميع منسوبي الجامعة ويمثل حافزًا لمواصلة مسيرة التميز والنجاح والتطوير.

وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتورة عالية حسن عبد الفتاح لفوزها بالميدالية الذهبية للتأُثير العالمي في طب القلب النووي لعام 2026 من الجمعية الأمريكية لطب القلب النووي.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بما حققته كليات الصيدلة، والزراعة، والآداب، وطب قصر العيني من إنجازات في مجالات الجودة والاعتماد، والتي تعكس التزام الجامعة بتطبيق أفضل معايير الجودة والتطوير المؤسسي، وتعزز مكانتها وريادتها بين الجامعات المصرية والإقليمية والدولية.

كما ثمن المجلس الإنجازات الذي حققتها مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية برفع مؤشرها من 4.8 إلى 6.9 ودخول تخصصاتها الثلاث ضمن أعلي 10% من الدوريات المفهرسة بقاعدة سكوبس في تصنيف Q1، وما حققته مجلة المعهد القومي للأورام برفع جميع مؤشراتها وفق أحدث تقارير Clarivate analytics.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بما حققه طلاب الجامعة من إنجازات متميزة في المجالات الفنية والرياضية والابتكارية، عكست ريادة الجامعة وقدرة طلابها على المنافسة محليًا ودوليًا، ومن أبرزها الإنجازات المسرحية، والإنجاز التاريخي لفريق كلية الهندسة في مسابقة Shell Eco-marathon، وفوز الطالب هادي حسين بالميدالية الفضية في بطولة أوروبا المفتوحة للجودو.

واستعرض المجلس رغبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تعزيز التعاون مع جامعة القاهرة، والاستفادة من مخرجات بيوت الخبرة بالجامعة لدعم التحول الرقمي والزراعة الذكية، بما يخدم التنمية الزراعية المستدامة ويتوافق مع رؤية مصر 2030.

ووافق المجلس على استحداث برنامجي الدبلوم المهني والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية، واستكمال الإجراءات الأكاديمية لاعتماد اللائحة الدراسية والبدء في تنفيذ البرنامجين، ومشروع تحديث لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 2026 بكلية الآداب في ضوء موافقة لجنة قطاع العلوم الانسانية، كذلك الموافقة على اللائحة الدراسية المعدلة لبرنامج ماجستير زراعة الأسنان (بنظام الساعات المعتمدة) بكلية طب الأسنان.

وناقش المجلس سياسات توزيع النصاب التدريسي بمختلف الكليات مع تشكيل لجنة لمراجعتها واعتمادها، كما شدد على عدالة توزيع الدروس وضمان عدم تركز المقررات لعدد محدود من أعضاء هيئة التدريس، بما يحفظ حقوق الجميع ويعظم الاستفادة من الكفاءات الأكاديمية المتاحة بالكليات.

كما وافق المجلس على تجديد تشكيل لجنة تسيير الدراسة بكليات جامعة القاهرة فرع الخرطوم برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتتولي اللجنة الإشراف على عمليات استمرار الدراسة بالفرع من جميع الجوانب التعليمية والمالية والإدارية، وتقوم بعرض قرارتها على رئيس الجامعة للاعتماد.

كذلك اعتمد مجلس جامعة القاهرة، نتائج المسابقات التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تضمنت مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة، ومسابقة المشروعات الخضراء الذكية، ومسابقة اللغة العربية هوية وصوت المستقبل.

ووافق المجلس على إبرام عدد من اتفاقيات ومذكرات التعاون مع مؤسسات أكاديمية ووطنية ودولية، شملت جامعة ستراسبورغ بفرنسا، والهيئة العربية للتصنيع، وجامعة كينجز كوليدج لندن في إطار التعاون الأكاديمي بالمجال الطبي والتعليم الإكلينيكي، كما وافق على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية الآداب وجامعة باترا باليونان، إلى جانب بروتوكول التعاون بين كلية التجارة والبورصة المصرية، ومذكرتي التفاهم بين كلية الهندسة وجامعة بافيا الإيطالية، وكلية الدراسات الأفريقية العليا وجامعة نابولي للدراسات الشرقية بإيطاليا.

ووافق المجلس على توفير خمس منح دراسية بجامعة القاهرة لطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الجامعي 2026/2027.

كما وافق المجلس على إنشاء شركة جامعة القاهرة للبحوث والخدمات المالية والإدارية والعلوم الاكتوارية تابعة لكلية التجارة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والاستشارية التي تزخر بها الكلية، وشركة جامعة القاهرة للخدمات الطبية والتطوير البحثي تابعة لكلية طب قصر العيني، وشركة جامعة القاهرة للبحوث والخدمات الطبية وإدارة وتشغيل مستشفيات المعهد القومي للأورام.

ووافق المجلس على صرف المكافأت الإضافية نظير الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه تحت مسمى مكافأة (إرشاد بحثي)، وذلك طبقاً للضوابط والمعايير بلجنة السياسات المالية بقطاع الدراسات العليا والبحوث.

كذلك ناقش المجلس ضوابط المساهمات المالية للأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه للمشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية.

ووافق المجلس على استمرار العمل بقواعد تحويل ونقل قيد الطلاب بين الكليات، واعتماد المعايير المنظمة لفحص حالات التحويل أمام لجنة الالتماسات، وذلك للعام الجامعي 2026/2027.