الأردن يروج لفرصه الاستثمارية في بورصة لندن

افتتح وزير الاستثمار الأردني، الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الخميس، جلسة التداول في بورصة لندن، معلنًا انطلاق فعالية "يوم الأردن" الهادفة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة أمام المؤسسات المالية العالمية، ومديري صناديق الاستثمار، والشركات البريطانية والدولية.

وأكد أبو غزالة أن تنظيم الفعالية يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الأردن والمملكة المتحدة، ويهدف إلى جذب استثمارات جديدة والتعريف بالمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن الأردن يواصل تحسين بيئة الاستثمار عبر تحديث التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز للمشروعات ذات القيمة المضافة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن استقرار الاقتصاد الأردني رغم التحديات الإقليمية عزز ثقة المستثمرين وجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل.