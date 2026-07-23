عماد الدين حسين : دعوة الرئيس السيسي إلى ترسيخ السلام والحوار تتوافق مع المبادئ المصرية

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو حملت مجموعة واسعة من الرسائل، في مقدمتها التأكيد على قيمة الاستقلال الوطني الذي حققته الثورة، مشيراً إلى أن مصر تُعد من الدول القليلة في المنطقة التي تتمتع باستقلال حقيقي إلى حد كبير، إلى جانب إبراز أهمية الاستقرار والعدالة الاجتماعية باعتبارها من أبرز أهداف الثورة التي لا تزال تحظى بتقدير الجميع.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس ربط بين هذه المبادئ وما تحقق منذ عام 2014 في مجالات مكافحة الإرهاب، وتطوير التعليم والصحة، وتوطين الصناعة، وتنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة، كما وجّه التحية للشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة ومؤسسات الدولة لتمسكهم بالهوية المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات.

وأوضح عماد الدين حسين أن موقع مصر الجغرافي جعلها على مدار التاريخ هدفاً لمحاولات التدخل والغزو، إلا أنها حافظت دائماً على استقلالها وتميزها، لافتاً إلى أن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار والتنمية الشاملة، وهو ما تجسد في تجربة ثورة 30 يونيو من خلال التركيز على العدالة الاجتماعية، والمشروعات القومية، وتطوير البنية التحتية، والتعليم، والصحة، بالتوازي مع مواجهة الإرهاب الذي فشل في تقويض الدولة بفضل تماسك الشعب وتضحيات القوات المسلحة والشرطة.

وأردف، أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يُقاس بحجم التحديات المحيطة، مؤكداً أن تطلعات المواطنين إلى مزيد من التحسن في الخدمات والتعليم والصحة مشروعة، وأن استمرار المحاولة وعدم التوقف يمثلان الأساس لتحقيق أكبر قدر من رضا المواطنين.

وأشار عماد الدين حسين إلى أن صبر المواطن المصري ووعيه كانا من أهم عوامل تجاوز الدولة للأزمات، مؤكداً أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية شرط أساسي لمواجهة التهديدات الخارجية، وأن المصريين نجحوا في التفرقة بين الخلافات الداخلية والحفاظ على الدولة وأمنها القومي، وهو ما أسهم في بقاء مصر متماسكة رغم ما شهدته المنطقة من انقسامات وصراعات.

وشدد على أن دعوة الرئيس إلى ترسيخ السلام والحوار تتوافق مع المبادئ المصرية، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، مؤكداً أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على الاستقلال ورفض الضغوط الخارجية، مستشهداً برفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ورفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، والتمسك بسياسة عدم الانحياز وتنويع مصادر السلاح بما يحفظ استقلال القرار الوطني.