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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال إنشاء السوق الحضاري بميت غمر

السوق الحضارى
السوق الحضارى
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، سير العمل بمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة ميت غمر، للوقوف على نسب الإنجاز الفعلية للمشروع، مشددا على تذليل أي عقبات قد تعترض معدلات الإنجاز، ومؤكدا أن المشروع يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز.

ووجه المحافظ، الدكتور السعيد أحمد رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية، مع التشديد على ضرورة المضي قدما بمعدلات تنفيذية متسارعة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة في التنفيذ.

كما شدد مرزوق على أن المظهر الجمالي والذوق العام للمشروع يمثلان واجهة حضارية تعكس رؤية المحافظة، مع إعطاء عناصر سهولة الحركة التجارية أولوية قصوى، من خلال تصميم مداخل ومخارج تتناسب مع دخول مركبات التوريد والموردين بسلاسة، بما يسهل عمليات التزويد اليومية ويقلل زحام التحميل والتفريغ.

وأوضح المحافظ أن السوق تم تصميمه لتوفير احتياجات الأسر من السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية، وضمان استقرار الأسواق وتحقيق الأمان الغذائي، إلى جانب توفير بيئة تسويقية تخدم الموردين والمستهلكين على حد سواء، في خطوة تعزز منظومة العرض والطلب بالمدينة.

الدقهليه محافظه ميت غمر محافظ

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