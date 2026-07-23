الدقهلية.. جراحات مناظير نسائية دقيقة بمستشفى بلقاس العام وتمنح الأمل في الإنجاب

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى بلقاس العام بمحافظة الدقهلية في إجراء ثلاث جراحات دقيقة باستخدام المناظير، شملت علاج حالة تأخر إنجاب، واستئصال الرحم بالمنظار لحالتين، وذلك في إطار التوسع في استخدام جراحات المناظير المتقدمة التي تسهم في سرعة تعافي المرضى وتقليل المضاعفات دون الحاجة إلى الجراحات التقليدية.

ففي الحالة الأولى، نجح الفريق الطبي في علاج مريضة كانت تعاني من تأخر الإنجاب الأولي، مع وجود حاجز رحمي وانسداد بقناتي فالوب، حيث أُجري لها إصلاح للحاجز الرحمي باستخدام منظار الرحم، إلى جانب استعادة الوضع التشريحي لقناتي فالوب بواسطة منظار البطن، بما يعزز فرص الحمل مستقبلًا.

وفي الحالة الثانية، تمكن الفريق الطبي من إجراء استئصال كامل للرحم والمبيضين وقناتي فالوب لسيدة تبلغ من العمر 53 عامًا، كانت تعاني من نزيف مهبلي حاد نتيجة الإصابة بالتغدد الرحمي، وذلك باستخدام منظار البطن دون الحاجة إلى الفتح الجراحي التقليدي.

كما نجح الفريق في إجراء استئصال كامل للرحم بالمنظار لسيدة تبلغ من العمر 50 عامًا، كانت تعاني من نزيف مهبلي وآلام بالبطن نتيجة وجود أورام ليفية متعددة، حيث أُجريت الجراحة بالكامل باستخدام منظار البطن، دون الحاجة إلى فتح البطن، مع استقرار الحالة عقب التدخل الجراحي.

وأجرى الجراحات الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد، برئاسة الدكتور محمود سليمان، استشاري النساء والتوليد وجراحات المناظير المتقدمة ونائب مدير المستشفى، وشارك معه الدكتور حسن إبراهيم، أخصائي النساء والتوليد، والدكتورة دينا عبد المنعم، والدكتور محمد الشحات، الطبيبان المقيمان بالقسم، فيما شاركت في تمريض العمليات مس روان فتحي.

وتولى أعمال التخدير الدكتور عصام عيد، استشاري التخدير، بمشاركة الدكتور عبد الرحمن الجوهري، أخصائي التخدير ونورا عبد الفتاح، فني التخدير.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن التوسع في إجراء جراحات المناظير الدقيقة بمستشفيات المحافظة يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية والتخصصية، وحرص مديرية الشئون الصحية على دعم المستشفيات بالكوادر المؤهلة والإمكانات الحديثة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية آمنة ومتقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للدكتور عماد خطاب، مدير مستشفى بلقاس العام، ولجميع أعضاء الفريق الطبي والتمريضي وأطقم التخدير، تقديرًا لجهودهم المتميزة وإخلاصهم في خدمة المرضى.